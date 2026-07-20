Una anomalía climática que ya comenzó a desarrollarse en el océano Pacífico empezó a modificar las condiciones meteorológicas en distintas regiones del planeta.

Se trata de El Niño, un fenómeno natural que altera la circulación atmosférica y suele cambiar los patrones de lluvias y temperaturas a escala global.

De acuerdo con distintos modelos climáticos, existe la posibilidad de que el evento se intensifique durante la primavera. Sin embargo, los especialistas aclaran que todavía no puede afirmarse con certeza si alcanzará una intensidad fuerte o muy fuerte.

En Argentina, algunos de sus efectos ya comenzaron a observarse con un aumento de las precipitaciones, mayor humedad y nevadas en sectores de la cordillera.

Los expertos señalan que, si el fenómeno continúa fortaleciéndose, podría influir tanto en la producción agropecuaria como en la economía del país.

Cómo podría impactar en la producción y el ingreso de divisas

Los meteorólogos coinciden en que El Niño no afecta a todas las regiones por igual.

En Argentina, las mayores lluvias suelen concentrarse en el Litoral, el NEA y parte de la región pampeana, mientras que también aumenta el riesgo de crecidas en los ríos de la Cuenca del Plata.

Desde el punto de vista económico, el impacto dependerá del comportamiento del clima durante toda la campaña agrícola. Si las precipitaciones se distribuyen de manera favorable, podrían mejorar los rindes de cultivos como la soja y el maíz, incrementando las exportaciones y el ingreso de divisas.

No obstante, el exceso de agua también puede jugar en contra. Lluvias intensas durante la cosecha o inundaciones pueden afectar la calidad de los granos, dificultar la logística y reducir el volumen exportable.

Si bien los analistas advierten que el ingreso de dólares depende de factores como los precios internacionales de los granos, el tipo de cambio, las políticas de exportación y las decisiones comerciales de los productores, el desarrollo de El Niño también hará los suyo.

El Niño avanza y podría cambiar el clima en Argentina: cómo impactaría en el campo, el dólar y el precio de los alimentos ChatGPT

Qué puede pasar con los precios de los alimentos

El comportamiento de El Niño tampoco será uniforme a nivel global. Mientras algunas regiones agrícolas de Sudamérica podrían recibir más lluvias, otras zonas productoras de Estados Unidos, Australia, Asia o África podrían enfrentar condiciones más secas, dependiendo de cómo evolucione el fenómeno.

Si esos eventos reducen la oferta internacional de productos como soja, maíz, trigo, azúcar o cacao, los precios internacionales podrían aumentar.

En el caso de Argentina, una eventual suba de las cotizaciones externas puede trasladarse parcialmente a algunos alimentos, ya que el país participa de un mercado global de commodities.

Sin embargo, ese efecto no es automático y también está condicionado por variables internas.

Por ello, aunque El Niño puede influir sobre la actividad agropecuaria y los mercados, todavía es prematuro afirmar que determinará por sí solo el ingreso de divisas o la evolución de los precios de los alimentos, ya que su impacto final dependerá tanto de la intensidad que alcance el fenómeno como del contexto económico local e internacional.