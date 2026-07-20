El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de fuertes vientos a las regiones del litoral y el centro argentino que traerán fuertes tormentas con lluvias, nieve y un vendaval sin precedentes.

Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con dos días en donde el mal clima será una constante junto con una ola polar de 3° que traerá “el viento blanco”.

La tormenta del siglo: cómo será el diluvio de esta semana

Este fenómeno meteorológico se produce por el avance violento de un frente frío de origen polar que impacta de lleno contra una masa de aire muy cálida, húmeda e inestable que venía instalada sobre el norte y el Litoral argentino.

Al chocar, el aire frío (más denso y pesado) actúa como una rampa que obliga al aire cálido a ascender de forma abrupta y a gran velocidad. Este ascenso vertical masivo da origen a nubes de tormenta de enorme desarrollo que son las responsables de las ráfagas y las precipitaciones intensas.

Debido a la magnitud del choque de estas masas de aire, el sistema adquiere una dinámica severa que desata lluvias copiosas en períodos muy cortos de tiempo, con acumulados que pueden superar los 100 milímetros y provocar inundaciones repentinas.

Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día (Fuente: ChatGPT). ChatGPT - creada con IA

La violencia de las corrientes de aire ascendentes y descendentes dentro de la tormenta es lo que genera, por un lado, las fuertes ráfagas de viento en la superficie y, por el otro, el congelamiento del agua en las capas altas de la atmósfera que termina cayendo en forma de granizo, mientras que las nevadas quedan confinadas exclusivamente a las zonas de la cordillera por una cuestión de altitud y temperaturas bajo cero en el suelo.

El peligro del viento radica en las violentas ráfagas descendentes que se generan cuando el aire frío y la lluvia caen en picada desde el interior de la tormenta.

Al impactar contra el suelo, este aire se expande hacia los costados y puede superar fácilmente los 80 o 90 km/h en las zonas bajo alerta naranja.

Esta fuerza, similar a la de un temporal, es la responsable de provocar voladuras de techos, caídas de postes y árboles, además de arrastrar la lluvia de forma horizontal, lo que reduce la visibilidad a cero en pocos segundos y hace que el granizo impacte con un ángulo mucho más destructivo.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

El SMN informó que estas provincias se verán afectadas por el fenómeno climático de esta semana: