Los rayones en los lentes son uno de los problemas más frecuentes para quienes usan anteojos todos los días.

Además de afectar la estética, las marcas sobre los cristales pueden reducir la nitidez de la visión y generar reflejos molestos.

Aunque en redes sociales circulan todo tipo de trucos caseros con pasta dental, vinagre o bicarbonato, especialistas advierten que estas soluciones pueden empeorar la situación.

En cambio, recomiendan una limpieza correcta con productos suaves que ayudan a eliminar la suciedad, mejorar la transparencia y hacer que las rayaduras superficiales sean menos visibles.

Por qué se rayan los lentes y qué errores los dañan más rápido

Los cristales de los anteojos están expuestos a un desgaste constante. Con el paso del tiempo es habitual que aparezcan pequeñas marcas, especialmente si no se siguen ciertos cuidados.

Las causas más comunes son:

Limpiarlos en seco cuando tienen polvo o arena.

Usar la remera, servilletas o papel de cocina para secarlos.

Guardarlos sin estuche dentro de mochilas o bolsos.

Apoyarlos con los cristales hacia abajo.

Exponerlos a altas temperaturas o productos químicos agresivos.

Si bien muchos lentes cuentan con tratamientos endurecidos y antirreflejo, ninguna superficie es completamente inmune a rayones. Por eso, la prevención sigue siendo la mejor estrategia para conservarlos en buen estado .

Ni pasta dental ni vinagre: el método recomendado para disimular los rayones de los lentes sin dañarlos. Fuente: FreePik

El método recomendado para atenuar los rayones en los lentes

Cuando los rayones son leves, una limpieza adecuada puede eliminar residuos de grasa y polvo que suelen hacerlos más notorios. De esta forma, los cristales recuperan parte de su transparencia y ofrecen una mejor visión. El procedimiento recomendado es sencillo:

Enjugar los lentes con agua corriente para retirar partículas que puedan rayarlos durante la limpieza. Colocar una pequeña cantidad de jabón neutro líquido sobre los cristales. Frotar suavemente con la yema de los dedos realizando movimientos circulares. Enjuagar con abundante agua. Secar con un paño de microfibra limpio, sin ejercer presión.

Este método no elimina los rayones profundos, pero sí ayuda a reducir el aspecto de las marcas superficiales al retirar la suciedad acumulada.

Los productos que nunca debes usar para limpiar tus anteojos

Muchos remedios caseros prometen los lentes como nuevos, aunque los expertos desaconsejan la mayoría de ellos porque pueden deteriorar los recubrimientos proyectores.

Entre los productos que conviene evitar para limpiar los lentes se encuentran:

Pasta dental.

Vinagre.

Limón.

Alcohol concentrado.

Lavandina y limpiadores abrasivos.

Esponjas ásperas o paños rugosos.

Para prolongar la vida útil de los anteojos, los especialistas aconsejan utilizar siempre paños de microfibra, limpiadores específicos para óptica y guardar las gafas en un estuche rígido cuando no se usan.

También recomiendan realizar una limpieza diaria para evitar que el polvo y la grasa se acumulen sobre la superficie y aceleren el desgaste de los cristales.