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A pocos días de que termine julio, muchos argentinos vuelven a consultar el calendario para saber si habrá un nuevo descanso antes de la llegada de agosto.
La expectativa creció en torno a la última semana del corriente mes por una fecha que figura como feriado para una parte del país y que despierta dudas ante un posible puente largo.
Sin embargo, se trata de un feriado provincial que se mantiene vigente desde hace décadas y que solo beneficia a una jurisdicción específica.
¿Por qué el martes 28 de julio es asueto en Argentina?
El 28 de julio es considerado feriado para los municipios de Guaminí, Villarino, Puan y General Villegas, que celebran sus respectivos aniversarios fundacionales. Al tratarse de una jornada de asueto, quedan suspendidos todos los servicios brindados por la administración pública local y provincial.
A diferencia de los descansos obligatorios nacionales, esta fecha solo tiene validez dentro de estas localidades, mientras que en el resto del país la actividad laboral, comercial y educativa continúa con normalidad.
¿Habrá un nuevo fin de semana largo?
Aunque el feriado coincide con el martes 28 de julio, el calendario de asuetos locales no contempla un fin de semana extra largo para los habitantes de Villarino, Guaminí, Puan y General Villegas.
En consecuencia, deberán aguardar hasta el descanso obligatorio del lunes 17 de agosto para disfrutar de un receso de hasta 3 días.
Uno por uno: todos los feriados nacionales que restan en 2026
- 17 de agosto (Lunes): Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (fin de semana largo)
- 12 de octubre (Lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural (fin de semana largo)
- 23 de noviembre (Lunes): Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20, fin de semana largo)
- 7 de diciembre (Lunes): Día no laborable con fines turísticos (puente)
- 8 de diciembre (Martes): Inmaculada Concepción de María (fin de semana largo de 4 días junto al puente)
- 25 de diciembre (Viernes): Navidad