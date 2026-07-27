Confirmado | Este martes 28 y miércoles 29 de julio cerrarán los bancos en Perú: qué servicios estarán afectados por las Fiestas Patrias.

Los clientes de las entidades financieras ya pueden conocer el calendario de feriados bancarios que restan para 2026. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el listado oficial de las jornadas en las que los bancos permanecerán cerrados al público, por lo que quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán organizarse con anticipación.

Si bien durante esos días no habrá atención en las sucursales, seguirán funcionando los cajeros automáticos, el home banking, las aplicaciones móviles y otros canales electrónicos, lo que permitirá realizar la mayoría de las operaciones habituales sin inconvenientes.

¿Qué días permanecerán cerrados los bancos en 2026?

De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Comunicación “C” 101352, emitida por el BCRA el 30 de diciembre de 2025, las entidades financieras no abrirán al público en las siguientes fechas:

12 de octubre: Día de la Raza.

23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

7 de diciembre : Día no laborable con fines turísticos.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

¿Qué operaciones se podrán realizar durante los feriados bancarios?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir utilizando los canales digitales para realizar:

Transferencias bancarias.

Pagos con tarjetas de débito y crédito.

Operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles.

Extracción de dinero en cajeros automáticos.

Pagos y consultas a través de billeteras virtuales.

En cambio, los trámites que requieran atención presencial, como la apertura de determinadas cuentas, la gestión de documentación o el asesoramiento en sucursales, deberán esperar hasta el siguiente día hábil bancario.

¿Por qué cierran los bancos esos días?

El calendario de feriados bancarios se establece todos los años para que las entidades financieras adecuen su funcionamiento a los feriados nacionales y días no laborables definidos oficialmente.

En este caso, el cronograma correspondiente a 2026 fue difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la Comunicación “C” 101352, publicada el 30 de diciembre de 2025, y alcanza a todas las entidades financieras que operan en el país.