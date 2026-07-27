Después de dos décadas de presencia industrial, una reconocida marca de galletitas dejará de fabricar sus productos en una de sus plantas más emblemáticas.

La empresa decidió cambiar su modelo de producción debido a las dificultades económicas que atraviesa el sector alimenticio, aunque continuará con sus productos en las góndolas.

Se trata de Tía Maruca, la compañía que dejará de elaborar sus galletitas en la planta ubicada en Albardón, San Juan, uno de sus principales centros productivos.

La fábrica continuará abierta, pero pasará a trabajar para otras firmas mediante un esquema de producción tercerizada.

Tía Maruca cambia su historia: qué pasará con la fábrica que llegó a tener cientos de empleados

Durante sus años de expansión, la planta de Albardón se convirtió en una pieza clave para el crecimiento de Tía Maruca. El establecimiento llegó a emplear cerca de 300 trabajadores y permitió a la compañía ampliar su participación dentro del mercado.

La fábrica, que había sido adquirida en 2017, representó una apuesta para competir contra grandes empresas del rubro. En ese proceso, la firma sumó nuevas marcas a su estructura y concretó acuerdos de producción con otras compañías alimenticias.

Sin embargo, el contexto económico terminó modificando los planes. La empresa decidió abandonar la fabricación propia en San Juan y adoptar un sistema conocido como producción “a façón”, donde terceros elaboran los productos para la marca.

La crisis que golpeó a la empresa: deudas, caída del consumo y cambios internos

Los problemas financieros de Tía Maruca no comenzaron recientemente. La compañía atravesó varios años de dificultades que afectaron su funcionamiento y llevaron a tomar distintas medidas para intentar sostener la operación.

En 2019, la empresa ingresó en concurso preventivo por deudas millonarias y, años más tarde, continuaron los ajustes internos. En 2025, además, comunicó el cierre de su planta ubicada en Chascomús, una decisión que implicó despidos y profundizó la reestructuración del negocio.

El escenario de menor consumo y las restricciones para acceder a financiamiento obligaron a la compañía a buscar una alternativa que le permitiera mantener la marca activa sin asumir todos los costos de una estructura industrial propia.

Tía Maruca cierra una etapa en San Juan: qué pasará con la histórica planta de galletitas de Albardón

La marca seguirá en supermercados y kioscos: cuál será el nuevo modelo de producción

Aunque dejará de fabricar en su histórica planta sanjuanina, Tía Maruca no desaparecerá del mercado. La compañía continuará vendiendo sus productos, pero con un esquema basado en fábricas externas que se encargarán de la elaboración.

La planta de Albardón seguirá funcionando, aunque orientada a producir para otras empresas del sector alimenticio. De esta manera, se mantendrá la actividad industrial del establecimiento y la continuidad de los trabajadores que permanecen vinculados a la fábrica.