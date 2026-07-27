La nueva opción para un desayuno saludable.

Cada vez más personas buscan alternativas para empezar el día con una comida más nutritiva, saciante y fácil de preparar. En ese contexto, los waffles proteicos se consolidan como una opción que gana terreno frente a las clásicas tostadas o los cereales, ya que combinan un buen aporte de proteínas con ingredientes de calidad y están listos en apenas unos minutos.

Gracias a su versatilidad, esta receta puede adaptarse a distintos objetivos alimentarios. Ya sea para quienes entrenan con frecuencia, buscan aumentar el consumo de proteínas o simplemente quieren un desayuno equilibrado, los waffles proteicos ofrecen una alternativa práctica y muy sabrosa.

¿Por qué elegir waffles proteicos para el desayuno?

A diferencia de los waffles tradicionales, esta versión incorpora ingredientes como huevos, yogur griego y avena, que aportan proteínas, fibra y carbohidratos de absorción más lenta. De forma opcional, también se puede sumar proteína en polvo para incrementar aún más su valor nutricional.

Las proteínas son fundamentales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos, además de favorecer una mayor sensación de saciedad. Esto ayuda a controlar el apetito durante la mañana y a mantener niveles de energía más estables.

¿Por qué elegir waffles proteicos para el desayuno? Shutterstock

Cómo hacer waffles proteicos en casa

Ingredientes

2 huevos.

150 gramos de yogur griego natural. Se puede reemplazar por yogur descremado o yogur alto en proteínas.

60 gramos de avena molida o harina de avena.

30 gramos de proteína en polvo sabor vainilla (opcional).

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Canela a gusto.

Endulzante apto para cocinar, opcional.

Paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y homogénea. Precalentar la waflera y engrasarla ligeramente. Verter una porción de la mezcla y cocinar entre 3 y 5 minutos, hasta que los waffles estén dorados. Servir calientes con los acompañamientos elegidos.

Cómo hacer waffles proteicos en casa. LumiNola

¿Con qué se pueden acompañar?

Para convertirlos en un desayuno aún más completo, los waffles proteicos pueden servirse con:

Yogur griego natural.

Frutillas, arándanos, banana o frutas de estación.

Mantequilla de maní o de almendras.

Nueces o almendras picadas.

Semillas de chía o lino.

Canela.

Un chorrito de miel, si no se busca reducir el consumo de azúcar.

Trucos para que queden más esponjosos

Para lograr una mejor textura, los especialistas recomiendan seguir algunos consejos sencillos: