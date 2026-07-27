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Cada vez más personas buscan alternativas para empezar el día con una comida más nutritiva, saciante y fácil de preparar. En ese contexto, los waffles proteicos se consolidan como una opción que gana terreno frente a las clásicas tostadas o los cereales, ya que combinan un buen aporte de proteínas con ingredientes de calidad y están listos en apenas unos minutos.
Gracias a su versatilidad, esta receta puede adaptarse a distintos objetivos alimentarios. Ya sea para quienes entrenan con frecuencia, buscan aumentar el consumo de proteínas o simplemente quieren un desayuno equilibrado, los waffles proteicos ofrecen una alternativa práctica y muy sabrosa.
¿Por qué elegir waffles proteicos para el desayuno?
A diferencia de los waffles tradicionales, esta versión incorpora ingredientes como huevos, yogur griego y avena, que aportan proteínas, fibra y carbohidratos de absorción más lenta. De forma opcional, también se puede sumar proteína en polvo para incrementar aún más su valor nutricional.
Las proteínas son fundamentales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos, además de favorecer una mayor sensación de saciedad. Esto ayuda a controlar el apetito durante la mañana y a mantener niveles de energía más estables.
Cómo hacer waffles proteicos en casa
Ingredientes
- 2 huevos.
- 150 gramos de yogur griego natural. Se puede reemplazar por yogur descremado o yogur alto en proteínas.
- 60 gramos de avena molida o harina de avena.
- 30 gramos de proteína en polvo sabor vainilla (opcional).
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Canela a gusto.
- Endulzante apto para cocinar, opcional.
Paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.
- Mezclar hasta obtener una preparación lisa y homogénea.
- Precalentar la waflera y engrasarla ligeramente.
- Verter una porción de la mezcla y cocinar entre 3 y 5 minutos, hasta que los waffles estén dorados.
- Servir calientes con los acompañamientos elegidos.
¿Con qué se pueden acompañar?
Para convertirlos en un desayuno aún más completo, los waffles proteicos pueden servirse con:
- Yogur griego natural.
- Frutillas, arándanos, banana o frutas de estación.
- Mantequilla de maní o de almendras.
- Nueces o almendras picadas.
- Semillas de chía o lino.
- Canela.
- Un chorrito de miel, si no se busca reducir el consumo de azúcar.
Trucos para que queden más esponjosos
Para lograr una mejor textura, los especialistas recomiendan seguir algunos consejos sencillos:
- No batir la mezcla más de lo necesario.
- Dejar reposar la preparación cinco minutos antes de cocinarla.
- Esperar a que la waflera deje de liberar vapor antes de abrirla.
- Evitar levantar la tapa antes de tiempo para que los waffles no se rompan y conserven una textura aireada.