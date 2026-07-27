Aunque el mercado mantiene una visión favorable sobre el peso mexicano, los inversionistas comenzaron a incrementar sus coberturas frente a una posible depreciación de la divisa, lo que provocó que las posiciones especulativas netas a favor de la moneda retrocedieran por segunda semana consecutiva en el mercado de futuros de Chicago.

Al cierre de la semana del 15 al 21 de julio, las posiciones netas largas sobre el peso disminuyeron 1.72%, equivalente a 1,256 contratos, para ubicarse en 71,699 contratos, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg a partir del reporte semanal Commitment of Traders (COT) de la Comisión de Negociación de Futuros sobre Materias Primas de Estados Unidos (CFTC).

“El mercado continúa manteniendo una visión estructuralmente favorable sobre el peso mexicano, aunque con una recomposición progresiva entre los distintos participantes”, dijo Gerardo Ferreira, Trading Operations Manager de Crosspoint.

Si bien el dato anterior representa dos retrocesos consecutivos desde los 77,400 contratos reportados, el interés por la moneda mexicana continúa creciendo.

El interés abierto aumentó por segunda semana consecutiva hasta 201,335 contratos, un incremento de 1,985 respecto de la semana previa y uno de los niveles más altos del año.

“Nuevos participantes continúan incorporándose al mercado, una señal consistente con un entorno donde el peso sigue siendo una de las monedas preferidas dentro del universo de mercados emergentes”, agregó Ferreira.

Inversionistas institucionales toman utilidades

Ferreira explicó que los Asset Managers, considerados inversionistas institucionales de largo plazo, redujeron nuevamente su exposición al peso. Sus posiciones largas disminuyeron en 2,698 contratos, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 602, llevando la posición neta a 27,562 contratos, el nivel más bajo de las últimas semanas.

Para el analista, este movimiento refleja una toma gradual de utilidades tras la fuerte apreciación que ha registrado el peso durante el año, más que un cambio en la percepción sobre los fundamentos macroeconómicos de México.

Fondos de cobertura mantienen apuesta alcista

En contraste, los hedge funds reforzaron su exposición al peso. Durante la semana incrementaron sus posiciones largas en 2,146 contratos, aunque también elevaron las posiciones cortas en 1,482, dejando una posición neta de 54,463 contratos.

Si bien el incremento en posiciones cortas puede interpretarse como una mayor cobertura frente a episodios de volatilidad, Ferreira señaló que los fondos especulativos mantienen una elevada convicción en las estrategias de carry trade, impulsadas por el amplio diferencial de tasas de interés que ofrece México frente a otras economías emergentes.

“El reporte continúa mostrando un mercado donde la demanda por exposición al peso permanece sólida. Sin embargo, la composición de esa demanda comienza a modificarse”, dijo.

Durante la semana pasada, el tipo de cambio cerró en 17.48 pesos por dólar, una apreciación semanal de 0.25%, favorecida, entre otros factores, por la depreciación del yen japonés tras el anuncio de un paquete fiscal expansivo por parte del gobierno de Sanae Takaichi.

“La depreciación del yen incrementó el atractivo de las estrategias de carry trade. Esto favoreció una mayor demanda por activos denominados en pesos y contribuyó a la apreciación de la moneda mexicana durante la semana”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.