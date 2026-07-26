Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que el próximo viernes será feriado y los trabajadores y empleados tendrán un nuevo fin de semana largo

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Los trabajadores y empleados de Colombia volverán a disfrutar de un fin de semana largo gracias al próximo feriado nacional del viernes 7 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Boyacá, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del país.

Al tratarse de un festivo de carácter nacional, la mayoría de los trabajadores tendrá una jornada de descanso remunerada, mientras que quienes deban prestar sus servicios ese día deberán recibir el pago correspondiente conforme a la legislación laboral vigente.

¿Por qué el viernes 7 de agosto es feriado en Colombia?

El 7 de agosto recuerda la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819, un enfrentamiento considerado decisivo para la independencia de Colombia frente al dominio español.

Cada año, esta fecha hace parte del calendario oficial de festivos del país y se conmemora con actos institucionales, ceremonias militares y diferentes actividades cívicas.

A diferencia de otros festivos regulados por la Ley Emiliani, este no se traslada de día, por lo que siempre se celebra el 7 de agosto .

¿Quiénes descansarán durante el feriado?

El descanso aplica para la mayoría de los trabajadores del país, salvo aquellos que, por la naturaleza de sus funciones, deban laborar durante la jornada.

Entre ellos se encuentran empleados de sectores como:

Salud.

Transporte.

Hotelería.

Turismo.

Comercio.

Restaurantes.

Servicios de emergencia.

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En estos casos, las empresas deberán reconocer el pago correspondiente por trabajar en un día de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la reforma laboral y el Código Sustantivo del Trabajo.

¿Habrá un nuevo fin de semana largo?

Para muchas personas, el viernes 7 de agosto permitirá disfrutar de un descanso extendido que se unirá al sábado y domingo, formando un nuevo fin de semana largo.

Este tipo de fechas suele impulsar el turismo interno, la ocupación hotelera y los desplazamientos por carretera y vía aérea hacia diferentes destinos del país.