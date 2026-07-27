Sube el Merval, los ADR trepan hasta 3% y los bonos buscan recuperarse tras el alivio internacional
Las acciones argentinas operan con mayoría de subas en una rueda marcada por un mejor clima global. Los inversores esperan la decisión de tasas de la Reserva Federal con un riesgo país que permaneció en torno de los 430 puntos.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 27 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.