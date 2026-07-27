Después de varias ruedas dominadas por la incertidumbre geopolítica, el mercado encontró un respiro gracias a la pausa en las tensiones entre Estados Unidos e Irán provocó una fuerte baja del petróleo, impulsó a Wall Street y mejoró el apetito por el riesgo.

Los inversores mantuvieron la cautela de cara a una semana cargada de definiciones, con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y una nueva tanda de balances corporativos en Estados Unidos.

Ese mejor humor internacional también se trasladó a la plaza local. El S&P Merval avanzó 0,36%, hasta los 3.295.690 puntos, impulsado principalmente por acciones financieras e inmobiliarias.

Entre las líderes sobresalieron Cresud (+1,46%), BYMA (+1,32%), BBVA (+1,29%), Loma Negra (+0,76%) y Grupo Galicia (+0,50%), mientras que las mayores bajas correspondieron a TGS (-1,53%), Pampa Energía (-0,81%), Central Puerto (-0,54%) y Edenor (-0,53%).

En Wall Street, donde cotizan los ADR argentinos, predominó un tono todavía más positivo. Grupo Supervielle lideró las ganancias con un salto de 3,05%, seguido por Mercado Libre (+2,55%), Banco Macro (+2,55%), BBVA Argentina (+2,39%) y Grupo Galicia (+1,77%). Entre las excepciones aparecieron YPF (-1,67%), afectada por la fuerte corrección del petróleo, Transportadora de Gas del Sur (-0,79%) y Bioceres (-6,62%).

La reacción del sector energético estuvo directamente vinculada al retroceso del crudo. Luego de haber superado los u$s 100 por barril durante la escalada del conflicto en Medio Oriente, el Brent corrigió con fuerza tras conocerse una pausa en las hostilidades, lo que alivió las preocupaciones sobre la oferta mundial de energía.

Bonos y riesgo país

En renta fija predominó la selectividad. Los bonos soberanos en dólares mostraron variaciones acotadas, con avances en algunos Globales y bajas en varios Bonares, reflejando que los inversores todavía mantienen una postura prudente frente al riesgo argentino.

En ese contexto, el riesgo país se ubicó en 430 puntos básicos, prácticamente sin grandes cambios respecto de las últimas ruedas y todavía cerca de los niveles más bajos del año.

Los operadores explican que, más allá del alivio externo, la deuda argentina continúa condicionada por factores propios, mientras el mercado espera nuevas señales sobre el frente fiscal, la acumulación de reservas y la relación con el FMI.

El foco vuelve a la Fed

El principal catalizador de la semana será ahora la Reserva Federal. El mercado espera que el organismo mantenga sin cambios las tasas de interés, aunque toda la atención estará puesta en el mensaje que deje sobre la evolución de la inflación y los próximos pasos de la política monetaria.

Al mismo tiempo, los inversores seguirán de cerca los balances de gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple, Amazon y Meta, que podrían definir el rumbo de Wall Street y, por contagio, de los activos emergentes durante los próximos días.