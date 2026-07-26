En Illinois las autoridades mantienen vigente una normativa que obliga a todas las empresas responsables de medir el consumo eléctrico a inspeccionar medidores en busca de señales de manipulación o robo de energía para el uso de, por ejemplo, aires acondicionados u otros dispositivos electrónicos.

Regulada por el Código Administrativo de Illinois, esta medida busca garantizar la integridad de los sistemas de medición y detalla los protocolos que deben seguirse cuando se detecten irregularidades en una propiedad.

Revisarán los medidores para castigar a quienes usaron su aire acondicionado u otros dispositivos electrónicos ilegalmente

La normativa determina que todos los proveedores de servicios de medición (MSP en inglés) deben realizar inspecciones de los sitios donde se encuentran los medidores.

Los técnicos buscarán

Manipulación de medidores

Robo de energía

Conexiones ilegales o clandestinas

Compromisos en la seguridad de los equipos de medición

Cuando el servicio se roba, ya sea para utilizar un aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que requiera de energía , la empresa tiene que informar de inmediato al proveedor de distribución eléctrica.

Los medidores serán revisados en búsqueda de cualquier práctica ilegal.

Qué sucede cuando se detecta el uso ilegal de dispositivos eléctricos

La infracción debe ser reportada en las próximas 24 horas hábiles, proporcionando

La descripción de la evidencia encontrada

Las acciones adoptadas por el proveedor de medición

La información de contacto en el lugar inspeccionado

Los datos del medidor y de la cuenta asociada

Si la situación no logra regularizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores, el medidor y los equipos afectados serán reemplazados para terminar con la práctica ilegal.

En estos casos, las empresas coordinarán acciones para enmendar la situación y el uso del servicio podrá verse comprometido durante el proceso.