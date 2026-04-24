Docentes universitarios confirmaron una nueva semana de paro nacional que se extenderá por seis días consecutivos, desde este lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo, con el feriado en el medio. La decisión del sindicato volverá a impactar en los centros de estudios de todo el país y dejará sin clases a miles de alumnos. Por otro lado, esta nueva medida de fuerza impulsada por los principales gremios universitarios no solo tendrá impacto en el nivel superior, sino también en los colegios que dependen de estas instituciones. La semana de paro prevista para abril fue resuelta por el Congreso de CONADU, que definió profundizar el conflicto universitario con medidas de fuerza que se extiendan por una semana completa durante todo este cuatrimestre. La medida se aplicará en todas las universidades nacionales, con distintos niveles de adhesión según cada casa de estudios. Sin embargo, el paro no solo afectará a las universidades, sino también a los colegios que dependen de las instituciones de nivel superior, como las escuelas de la UTN, el Colegio Nacional Buenos Aires y otros centros de educación pública de todo el país. El paro contará con la participación de: En aquellas universidades donde también se suman los gremios no docentes, podrían verse afectados otros servicios, como el funcionamiento administrativo y los hospitales universitarios, que operarían únicamente con guardias mínimas. El conflicto universitario de la semana del lunes 27 de abril al sábado 2 de mayo. La medida principal consiste en un paro total de actividades por 96 horas. Por otro lado, en estos últimos días ya se venía de protestas intermitentes que escalaron hacia la decisión de la próxima semana. La medida anterior afectó gravemente la actividad académica con medidas de fuerza el martes (ATE), el jueves (Marcha Federal) y el viernes/sábado (docentes) bajo el siguiente esquema. En este caso, el nuevo paro tendrá impacto en todo el país de forma consecutiva con miles de estudiantes que podrían perder sus clases universitarias y en colegios. Los docentes reclaman por la crisis en salarios y por la Ley de Financiamiento. Desde las organizaciones sindicales explicaron que la semana de paro del 27 de abril forma parte de un plan de lucha progresivo que se extiende a lo largo de todo el semestre. La estrategia incluye otras medidas de mayor duración, jornadas de visibilización y acciones conjuntas con estudiantes y la comunidad universitaria. Además, los gremios otorgaron facultades al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para convocar nuevas medidas de fuerza de manera inmediata si avanza en el Congreso una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Gobierno. Es importante aclarar que las principales federaciones docentes, como CONADU Histórica, ya anunciaron que la paralización total de una semana completa (del lunes al sábado) se aplicará recién en la siguiente semana, del 27 de abril al 2 de mayo, aunque resta la confirmación oficial.