El sistema educativo colombiano se prepara para una interrupción total de actividades académicas en instituciones públicas tras la confirmación de un paro docente nacional convocado por el gremio del magisterio. La jornada, prevista para el miércoles 15 de abril, implicará la suspensión de clases en niveles de jardín, primaria y secundaria, generando impacto inmediato en millones de estudiantes y en la logística de las familias. La medida fue anunciada en medio de un ambiente de movilización social y reclamos del sector educativo, que advierte sobre problemas estructurales aún sin resolver. El paro tendrá una duración de 24 horas y se acompañará con marchas y concentraciones en las principales ciudades del país. No. El miércoles 15 de abril no habrá clases en colegios públicos del país debido al paro nacional docente. Durante esa jornada, las instituciones educativas oficiales suspenderán actividades académicas, administrativas y pedagógicas. La decisión impacta directamente a estudiantes de educación inicial, básica y media. Las secretarías de Educación deberán coordinar el reinicio de clases al día siguiente, salvo que en algunas regiones se extienda la movilización o se presenten alteraciones de orden público. La convocatoria fue realizada por el gremio del magisterio, que decidió adelantar una jornada nacional de protesta para exigir respuestas frente a varias problemáticas del sector educativo. Entre los principales reclamos se encuentran dificultades en la atención del sistema de salud docente, pagos pendientes y el cumplimiento de acuerdos previamente firmados. También se suman exigencias relacionadas con la financiación de la educación pública, la reglamentación del Sistema General de Participaciones y mejores garantías laborales. Según el sindicato, estas situaciones han generado un malestar creciente entre los maestros. Las principales movilizaciones se concentrarán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se prevé una alta participación del magisterio. En la capital del país, la concentración principal se realizaría en el centro de la ciudad, con marchas que podrían afectar la movilidad. Las autoridades locales ya evalúan planes de contingencia para evitar congestiones y garantizar la seguridad durante la jornada. También se espera impacto en el transporte público y en vías estratégicas. La suspensión de clases afectará a millones de estudiantes que asisten a colegios oficiales en Colombia. Al tratarse de un paro nacional, la medida impacta tanto zonas urbanas como rurales, donde la educación pública es el principal acceso al sistema educativo. Además, el paro genera efectos indirectos en padres de familia que deberán reorganizar horarios laborales y en servicios complementarios como transporte escolar y alimentación. Aunque la jornada fue anunciada inicialmente por 24 horas, el gremio no descarta nuevas movilizaciones si no hay respuestas a sus solicitudes. Este escenario mantiene en alerta a las autoridades educativas y a las familias. El calendario escolar podría sufrir ajustes si se repiten las protestas o si se convocan nuevas jornadas nacionales. Por ahora, el Ministerio y las secretarías monitorean la situación para evitar mayores afectaciones académicas. Tras la suspensión del 15 de abril, cada entidad territorial evaluará si es necesario reprogramar actividades o recuperar la jornada académica. En muchos casos, las instituciones retoman clases con normalidad al día siguiente sin modificar el calendario. Sin embargo, si se registran más interrupciones, las secretarías podrían ajustar cronogramas, extender semanas académicas o reorganizar contenidos para garantizar el cumplimiento del año escolar.