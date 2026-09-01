En las carreteras, entre conductores se encuentran algunas señales informales que pueden causar confusión, las cuales están incluidas incluso en los manuales oficiales proporcionados por los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) para que su significación sea conocida.

Una de estas señales consiste en la utilización de una tela blanca colocada en el vehículo en situaciones de emergencia. Esta es una señal sencilla que tiene como propósito alertar a otros conductores y facilitar la asistencia en caso de ser requerida.

Colgar una tela blanca en la ventana de un vehículo en movimiento: interpretación y finalidad de esta acción

Conforme al Manual de Conductor de Carolina del Norte, una tela blanca puede ser utilizada para señalar que un vehículo ha sufrido un desperfecto mecánico y que el conductor requiere de asistencia. En el uso común, este gesto también indica que se está conduciendo con prisa debido a una emergencia.

En particular, la indicación de las autoridades para aquellos que necesitan ayuda es atar una tela blanca a la manija izquierda de la puerta o la antena del vehículo. Si el automóvil se encuentra estacionado, a esta señal se puede agregar levantar el capó del mismo.

Esta es una señal sencilla que tiene como propósito alertar a otros conductores y facilitar la asistencia en caso de ser requerida. Shutterstock

Otras sugerencias para conductores ante la eventualidad de un inconveniente

Las autoridades aconsejan seguir varios pasos para reducir riesgos cuando un automóvil presenta fallas mecánicas.

Retirar el vehículo completamente de la carretera y ubicarlo en la banquina.

Salir del automóvil por el lado del pasajero cuando sea posible.

No permanecer dentro del vehículo.

Mantenerse alejado del tráfico y evitar situarse delante o detrás del coche.

Colocar un lienzo blanco si se requiere asistencia.

Levantar el capó para hacer evidente la avería.

Encender las luces de estacionamiento o las balizas si es de noche.

Contar con linternas o bengalas de emergencia para circunstancias imprevistas.

En ese contexto, colocar la tela blanca representa un código común de alerta entre conductores, utilizado en situaciones de emergencia que requieren asistencia inmediata o para indicar que se conduce con urgencia debido a una emergencia.