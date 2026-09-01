En Estados Unidos, a partir de la implementación de ley de REAL ID se establecieron altos estándares de seguridad para la gestión de identificaciones y licencias de conducir y tarjetas de identificaciones. Solo los ciudadanos y los extranjeros que puedan demostrar un estatus migratorio podrán obtener REAL ID.

Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago y todas las ciudades de Estados Unidos deben cambiar las licencias de conducir e identificaciones una que cumpla con REAL ID.

Para poder acceder a una licencia de conducir que cumpla con REAL ID, se debe presentar determinada documentación ante las agencias estatales correspondientes.

Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago prohíben la licencia de conducir prohíben la licencia de conducir: ¿Cuáles son los requisitos de REAL ID?

Para poder solicitar una licencia de conducir con REAL ID se debe presentar determinada documentación, aunque la lista puede variar dependiendo del estado en el que se realice el trámite. Los generales son:

Documento de Identidad que acredite:

Nombre legal completo. Fecha de nacimiento.

Documento que acredite un Número de Seguro Social (SSN) :

Tarjeta de Seguro Social. Formulario W-2. Formulario SSA-1099. Recibo de sueldo que acredite estos datos.

Comprobantes de residencia principal.

Comprobantes de estatus legal dentro del territorio estadounidense.

Para poder solicitar una licencia de conducir con REAL ID se debe presentar determinada documentación, aunque la lista puede variar dependiendo del estado en el que se realice el trámite. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cuál es la diferencia entre una licencia de conducir REAL ID y una licencia de conducir mejorada (EDL)?

Mientras la REAL ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con los estándares federales de seguridad establecidos por la REAL ID Act, la Licencia de Conducir Mejorada (EDL) es una licencia estatal que acredita tanto la identidad como la ciudadanía estadounidense.

La EDL puede ser usada para ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México y algunos destinos del Caribe y no se emiten en todos los estados. La REAL ID puede ser aceptada para tomar vuelos domésticos.

¿Para qué se necesita una licencia de conducir REAL ID?

Desde el 7 de mayo de 2025, los viajeros de 18 años o más deben presentar una identificación compatible con REAL ID u otro documento aceptado por la TSA para atravesar los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos y abordar vuelos comerciales domésticos.

Esto significa que una REAL ID puede utilizarse para:

Tomar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos.

Ingresar a determinadas instalaciones federales.

Identificarse ante organismos federales.

Una licencia REAL ID no es un documento de viaje internacional.