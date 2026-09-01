El Decreto 437/2011 establece el Sistema de Scoring para la Licencia Nacional de Conducir, mediante el cual los conductores cuentan con 20 puntos que pueden perder ante determinadas infracciones de tránsito.

Cuando se alcanza la pérdida total del puntaje, se aplican períodos de inhabilitación para conducir.

La normativa contempla diferentes sanciones según la cantidad de veces que un conductor pierde todos sus puntos. Por eso, no se trata de un bloqueo general de licencias, sino de inhabilitaciones vinculadas con el incumplimiento reiterado de las normas de tránsito.

Quiénes pueden perder la licencia de conducir por el sistema de scoring

El sistema asigna 20 puntos a cada titular de una Licencia Nacional de Conducir. Cada infracción de tránsito contemplada en la normativa implica una determinada quita, cuya cantidad depende de la gravedad de la falta cometida.

Entre las infracciones que generan descuentos se encuentran circular con la licencia de conducir vencida, conducir sin VTV o RTO, circular sin seguro, no respetar semáforos y superar los límites de velocidad.

También se aplican descuentos más elevados en casos como conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, manejar con una suspensión vigente o participar en competencias no autorizadas.

Licencia de conducir: el sistema de scoring establece cuántos puntos puede perder un conductor, cuándo queda inhabilitado para manejar y cómo puede recuperar el puntaje. ChatGPT

Cuánto tiempo dura la suspensión de la licencia de conducir

Cuando el conductor pierde la totalidad de los puntos, la normativa establece distintos períodos de inhabilitación según la reincidencia. La primera pérdida total implica una inhabilitación de 60 días, mientras que para los conductores profesionales el período se reduce a la mitad. Además, deben realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

En caso de una segunda pérdida total, la inhabilitación asciende a 120 días, también con una reducción a la mitad para las licencias profesionales. Para una tercera pérdida, la suspensión llega a 180 días y, si existe reincidencia, la sanción se incrementa sucesivamente.

Cómo recuperar los puntos de la licencia de conducir

El sistema también contempla mecanismos para recuperar el puntaje perdido en la licencia de conducir. Una de las posibilidades se da cuando el conductor permanece dos años sin recibir una sanción de tránsito, momento en el que se reintegra el puntaje total .

Otra alternativa consiste en realizar y aprobar cursos de seguridad vial , que pueden otorgar hasta cuatro puntos. La inscripción a estos cursos puede realizarse cada dos años, mientras que para las licencias profesionales el plazo se reduce a un año.

Para conocer el puntaje vigente, el conductor puede ingresar al sistema oficial MiScoring, proporcionar sus datos personales y consultar los puntos restantes.