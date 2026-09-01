Tras dos décadas de actividad, un conocido supermercado anunció su cierre definitivo. La decisión fue tomada en un contexto de menor consumo y reestructuración del sector comercial, lo que dejará a 75 empleados sin sus puestos de trabajo .

La firma surgió en 1989 como un autoservicio y pasó por distintos dueños internacionales. Bajo estas direcciones, se convirtió en una de las cadenas más reconocidas del interior y llegó a tener propuestas recreativas como cines.

El famoso supermercado que cerró tras 20 años de historia

El comercio en cuestión es el Hipermercado Libertad ubicado en Mendoza, quien inició su actividad en 2003. El local empleaba a 75 personas y atravesó sus últimos días con una liquidación de stock que llegó a ofrecer hasta 80% de descuento en algunos artículos.

La compañía que actualmente pertenece a Callejas confirmó el cierre del local y sus propietarios señalaron la baja en sus ventas como unos de los principales motivos. Los dueños mantienen conversaciones con empresarios interesados en parte del inmueble, pese a que 12 de sus 24 sucursales del interior fueron vendidas a los propietarios de La Anónima.

Si bien esta fue una de las cadenas que no se pudo revender, el objetivo del predio es continuar vinculado a la actividad comercial y preservar parte de las fuentes laborales.

Después de más de 20 años de actividad, el Hipermercado Libertad de Godoy Cruz, Mendoza, bajó definitivamente sus persianas. Hipermercado Libertad

Por qué cerró el supermercado Libertad de Mendoza

El cierre de la sucursal ocurre en medio de una caída en el consumo y otros cambios fuertes que atraviesa el sector de los supermercados y comercios minoristas. La empresa tomó la decisión tras más de 20 años de funcionamiento.

La situación generó preocupación entre los empleados, especialmente entre quienes acumulan extensos años de antigüedad. Cerca del 40% de los trabajadores presta servicios al local desde 2003.

La empresa y el gremio mantienen diferencias respecto al esquema de indemnizaciones de los trabajadores desvinculados.

Qué pasará con los empleados tras el cierre del supermercado

Uno de los principales conflictos tras el cierre del Híper Libertad de Godoy Cruz son las indemnizaciones y condiciones de salida de los trabajadores. De los 75, 68 prestaban servicios bajo convenio y 7 eran empleados jerárquicos.