El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York especifica cuáles son los casos en los que puede aplicarse una suspensión indefinida de la licencia de conducir, medida que permanece hasta que el conductor penalizado cumpla con los requisitos para levantar la acción.

Una de las situaciones que pueden derivar en este tipo de suspensión es no haber pagado a tiempo las multas de tránsito del historial.

Suspensión indefinida de la licencia de conducir: qué significa obtener este castigo

Una suspensión indefinida de la licencia es aquella que no tiene fecha pautada de finalización, sino que el conductor debe cumplir con un requisito específico para recuperar el carné o privilegio de conducir.

En estos casos, el DMV envía una notificación a la dirección registrada en sus sistemas, informando qué debe hacer la persona para eliminar este castigo.

Mientras la licencia permanezca suspendida, estará prohibido circular en Nueva York.

Pueden suspender la licencia de quienes no paguen a tiempo sus multas de tránsito. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Por qué las multas pueden llevar a una suspensión indefinida de la licencia de conducir

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, una de las causas más comunes de que se aplique una suspensión indefinida es no haber pagado en tiempo y forma una multa emitida en Nueva York.

Este tipo de obligaciones dirá Traffic Infringement Bureau y pueden abonarse de forma online.

“Si la multa de tráfico se emitió en cualquier otra parte del estado de Nueva York, debes contactar directamente con el tribunal local”, se indica.

Otros motivos por los que se puede aplicar una suspensión indefinida

Además de multas morosas, esta sanción puede aplicarse por

No pagar una Evaluación de Responsabilidad del Conductor

No presentar un informe de accidente de tráfico

No pagar la manutención

Tener deudas fiscales impagas

No tener seguro de responsabilidad civil

La licencia también podrá suspenderse por una condición médica que los expertos consideren que afecta la capacidad de conducción del titular.