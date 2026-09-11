El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó el esquema de asuetos locales para el mes de septiembre a través de la Resolución N.º 418/2026, rubricada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La medida oficializa un día no laborable para el próximo lunes 14 de septiembre , otorgando un fin de semana largo de tres días consecutivos en un mes que no cuenta con feriados nacionales en el calendario oficial.

La medida beneficia de forma directa al municipio de Exaltación de la Cruz, cuya comunidad conmemora el aniversario fundacional del distrito y la fiesta patronal en honor a la Exaltación de la Santa Cruz.

La suspensión de actividades alcanza a la administración pública provincial y a los empleados bancarios de las sucursales del Banco Provincia radicadas en el partido, mientras que para el sector privado, industrial y comercial la adhesión será optativa según la determinación de cada empleador.

El alcance de la medida oficial aprobada por la Provincia

La puesta en marcha del asueto administrativo responde al calendario de festividades patronales y aniversarios fundacionales que la provincia de Buenos Aires reglamenta para los distintos distritos.

Con la firma de la resolución en el Boletín Oficial, se establece un freno en la actividad pública comunal y provincial para permitir la participación de los vecinos en las celebraciones tradicionales del lugar.

El cese de tareas en las dependencias públicas garantiza además el normal desarrollo de los actos protocolares y religiosos programados para la fecha.

En tanto, las autoridades locales instaron a los servicios esenciales a mantener guardias operativas durante la jornada del lunes para atender emergencias y mantener la atención sanitaria en el partido.

El origen histórico de la fecha y las localidades alcanzadas por la medida

La celebración de este hito fundacional se remonta a la primera mitad del siglo XVIII , cuando Don Francisco Casco de Mendoza ordenó levantar una capilla familiar en sus tierras para venerar la imagen de la Cruz.

Alrededor de esta construcción comenzó a consolidarse un asentamiento poblacional denominado Capilla del Señor. El 14 de septiembre de 1735 la capilla fue elevada a la categoría de viceparroquia y se celebró la primera misa oficial en el día de su patrono, fijando esa fecha de forma institucional.

El beneficio del asueto abarca a todos los trabajadores del sector público y bancario distribuidos en las distintas localidades y parajes que integran el partido.

Entre los puntos alcanzados por la medida se encuentran Capilla del Señor, ciudad cabecera del municipio, junto a las poblaciones de Los Cardales, Pavón, Parada Robles, Diego Gaynor, Arroyo de la Cruz, Parada Orlando, Chenaut y Gobernador Andonaegui, además de los desarrollos urbanos de El Remanso, Parque Sakura, Los Pinos, Barrio Exaltación y Villa Manuel Cruz.