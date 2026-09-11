Este viernes, 11 de septiembre de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1613 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,01%.

En la última semana, la cotización entre Euro y dólar mostró una leve variación de 0.01%, mientras que en el último año acumuló un cambio de -1.15%, lo que sugiere estabilidad reciente pese a una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar sigue una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento continuo. Esta alza se ha mantenido en los últimos días, generando confianza en los inversores y la economía local.

Por otro lado, la tendencia al alza refleja un entorno económico favorable, aunque es importante monitorear posibles cambios en el mercado que podrían afectar esta dinámica. Un seguimiento estrecho es crucial para anticipar futuros movimientos.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.09%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

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¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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