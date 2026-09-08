El gobernador bonaerense Axel Kicillof quiere decretar un nuevo feriado a nivel nacional.

La Provincia de Buenos Aires busca declarar feriado el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la misa multitudinaria que el Papa León XIV encabezará frente a la Basílica de Luján, en el marco de su visita a la Argentina.

El objetivo del feriado es facilitar el movimiento de millones de personas y el operativo previsto alrededor de uno de los eventos religiosos más importantes del año.

Pero eso no es todo, ya que el gobernador Axel Kicillof pidió al Gobierno nacional que el feriado se extienda a todo el país , para evitar el colapso de rutas y autopistas en los días previos a la llegada del Sumo Pontífice.

La decisión está ahora en manos del gobierno de Javier Milei, que aún no confirmó si declarará feriado nacional .

Cuándo sería el feriado y a quiénes beneficiaría

El Gobierno de Kicillof confirmó que podría decretar feriado provincial el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la misa multitudinaria que encabezará el papa León XIV, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia tendrá lugar en plaza Belgrano, donde se espera la llegada de entre 1 y 2 millones de fieles, por lo que las autoridades consideran que una jornada laboral normal podría complicar tanto el traslado, como el despliegue de seguridad.

El operativo de la Provincia para esta jornada incluye:

Corte de rutas nacionales 5, 6 y 7, que atraviesan Luján

Despliegue de miles de agentes de seguridad

Asistencia sanitaria reforzada para la multitud de fieles

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La medida apunta directamente a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, que representan la mayor parte de los peregrinos que viajarán a Luján, pero se extendería a todo el país.

La decisión busca facilitar el ingreso de visitantes de otras provincias y de países limítrofes, que llegarán por las rutas bonaerenses.

“Un día hábil complica todo. El movimiento de una ciudad no es el mismo que un domingo ”, explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, al justificar el pedido de feriado nacional.

Alonso ya participó de reuniones de coordinación junto con funcionarios provinciales, representantes nacionales y el intendente de Luján, Leonardo Boto. Juntos trabajan para definir cómo se dividirán las tareas entre cada jurisdicción y organizar tanto el despliegue policial como los accesos a la zona.

Por qué Axel Kicillof pidió que se decrete feriado nacional

El gobierno bonaerense indicó que la llegada del Papa tendrá un impacto federal y que la logística excede a la provincia.

Por eso, Kicillof pidió a Nación que el 11 de noviembre sea feriado nacional, para evitar congestión, garantizar seguridad y permitir que fieles de todo el país puedan viajar.

La decisión final depende del Gobierno , que aún no confirmó si aceptará el pedido.

Al pedido de Kicillof se suma un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que propone que el Gobierno declare no laborables el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2026.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Jorge Taiana y cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores. Sin embargo, los tres días todavía no son feriados ni jornadas no laborables: la propuesta debe ser evaluada y eventualmente adoptada por el Poder Ejecutivo.

Los tres días no laborables que podrían sumarse en noviembre

El proyecto plantea declarar excepcionalmente como días no laborables el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 . La medida buscaría evitar complicaciones en los traslados y permitir que una mayor cantidad de personas pueda participar de las actividades previstas durante la visita papal.

La propuesta también contempla que se garantice una oferta adecuada de transporte público y la circulación durante esas jornadas, debido a la gran cantidad de personas que podría movilizarse hacia los puntos incluidos en la agenda de León XIV.

Por ahora, se trata únicamente de un proyecto. Si el Gobierno no lo aprueba, esas tres fechas continuarán siendo días laborales normales.

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La agenda de León XIV en Argentina: qué ciudades visitará

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país, el Pontífice tiene previsto pasar por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá además una dimensión institucional, ya que está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei. Será el primer viaje de un papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987 .

La magnitud de la agenda y la convocatoria esperada explican, según los fundamentos del proyecto, la necesidad de analizar medidas excepcionales para facilitar los desplazamientos de la gente.