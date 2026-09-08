Es oficial y está confirmado | Decretan feriado en noviembre y habrá un nuevo asueto.

La provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo feriado en noviembre del corriente año por la histórica visita del papa León XIV al país.

De esta manera, el calendario señala que el miércoles 11 de noviembre habrá un nuevo descanso a nivel provincial.

Por qué se decretó feriado el miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11 de septiembre será feriado por la visita del papa León XIV a Buenos Aires. La medida busca facilitar el traslado de los miles de fieles que acudirán a la celebración en la plaza Belgrano, frente a la básilica.

El operativo demandará:

Corte de rutas nacionales 5, 6 y 7, que atraviesan Luján

Despliegue de miles de agentes de seguridad

Asistencia sanitaria reforzada para la multitud

Es oficial y está confirmado | Decretan feriado en noviembre y habrá un nuevo asueto. Instagram: pontifex / Composición con Canva

El pedido de Kicillof para extender el feriado a todo el país

Con el feriado provincial ya confirmado, el gobierno de Axel Kicillof dio un paso más y le pidió a la Nación que el 11 de noviembre sea feriado en todo el territorio argentino.

Si bien los fieles quedan a la espera del anuncio de la Nación, lo que está confirmado es la agenda del papa León XIV:

Llegará al país el 8 de noviembre

Recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luán hasta el 11.

La gira incluye países como Uruguay y Perú.

Qué feriados hay confirmados para el resto del año

De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: