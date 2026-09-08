Es oficial y está confirmado | Decretan feriado en noviembre y habrá un nuevo asueto.

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La provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo feriado en noviembre del corriente año por la histórica visita del papa León XIV al país.
De esta manera, el calendario señala que el miércoles 11 de noviembre habrá un nuevo descanso a nivel provincial.
Por qué se decretó feriado el miércoles 11 de noviembre
El miércoles 11 de septiembre será feriado por la visita del papa León XIV a Buenos Aires. La medida busca facilitar el traslado de los miles de fieles que acudirán a la celebración en la plaza Belgrano, frente a la básilica.
El operativo demandará:
- Corte de rutas nacionales 5, 6 y 7, que atraviesan Luján
- Despliegue de miles de agentes de seguridad
- Asistencia sanitaria reforzada para la multitud
El pedido de Kicillof para extender el feriado a todo el país
Con el feriado provincial ya confirmado, el gobierno de Axel Kicillof dio un paso más y le pidió a la Nación que el 11 de noviembre sea feriado en todo el territorio argentino.
Si bien los fieles quedan a la espera del anuncio de la Nación, lo que está confirmado es la agenda del papa León XIV:
- Llegará al país el 8 de noviembre
- Recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luán hasta el 11.
- La gira incluye países como Uruguay y Perú.
Qué feriados hay confirmados para el resto del año
De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (3 días).
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 (3 días).
- Lunes 7 y martes 8 de diciembre: día no laborable con fines turísticos e Inmaculada Concepción de María (4 días).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (3 días).