Un equipo de arqueólogos presentó oficialmente al público el mosaico mural romano más grande jamás descubierto, una estructura conservada durante casi dos milenios bajo tierra .

La impresionante obra de arte se extiende a lo largo de 16 metros de ancho y supera los 10 metros de altura sobre una pared sepultada en la colina del Oppio, a pocos metros del Coliseo.

Las autoridades locales y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, inauguraron el recorrido que permite a grupos de visitantes descender por primera vez a las galerías subterráneas situadas bajo los restos del complejo termal.

Antonio Plescia, conservador de la Superintendencia Capitolina del Patrimonio Cultural, destacó que la pieza impresiona tanto por sus dimensiones como por su calidad artística y la relevancia temática de sus escenas.

Filósofos, centauros y un enigma urbano

A pesar de las pérdidas provocadas por el paso del tiempo, la superficie conservada permite distinguir figuras elaboradas a tamaño natural entre columnas y pilares.

La composición incluye la representación de un filósofo barbudo, un centauro y un joven poeta que recibe una corona de laurel como reconocimiento a su obra.

Asimismo, las excavaciones sacaron a la luz un detallado diseño arquitectónico que ha fascinado a los expertos, el cual podría contener una inusual ilustración del puerto construido por el emperador Claudio cerca de Roma.

En el mismo recinto subterráneo se conserva además el fresco de “La Ciudad Pintada”, descubierto en la década de 1990, que muestra con finísimo detalle una urbe fortificada junto al mar dotada de torres, puertas, un teatro y viviendas con ventanas claramente visibles.

De la Casa Dorada de Nerón a las termas de Trajano

Los investigadores sitúan la creación del mosaico en algún momento del siglo I d.C., coincidiendo con el apogeo del poder político y económico del Imperio.

Se presupone que la estructura perteneció a una residencia de alto rango o a la Domus Aurea, el imponente palacio levantado por el emperador Nerón tras el Gran Incendio que destruyó gran parte de Roma en el año 64 d.C.

Tras el deceso de Nerón en el 68 d.C., el palacio fue despojado de sus materiales valiosos y sepultado definitivamente en el año 109 d.C., cuando el emperador Trajano erigió sobre el predio un enorme complejo de baños públicos de 15 acres.

Excavaciones a mayor profundidad han revelado losas de mármol y un nicho decorado de 2,2 metros de alto, lo que eleva la altura estimada del conjunto a 12 metros e indica que aún quedan importantes fragmentos por desenterrar.