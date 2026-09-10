Tiró abajo las reglas de la construcción: recicló 200.000 botellas y levantó una casa en apenas 3 días.

La ingeniera civil Parinaz Pakniat rompió todas las normas conocidas de la construcción con un método innovador: utilizó 200.000 botellas de plástico recicladas para levantar una casa de 100 metros cuadrados en tres días.

El proyecto pertenece a PakVille, una empresa canadiense fundada por la ingeniera que usa como principal componente el PET (polietileno tereftalato reciclado) para levantar hogares.

Cómo funciona el método de la ingeniera para construir casas con botellas recicladas

El sistema PakVert parte de polietileno tereftalato reciclado, conocido como PET, el mismo polímero utilizado en las botellas de plástico comerciales.

El material se transforma en un núcleo de espuma reciclado que es puesto entre dos capas exteriores reforzadas con fibra de vidrio. La empresa detalla que un panel estándar utiliza cerca de 3.000 botellas recicladas.

Una de las partes más claves del innovador modelo es que, a diferencia de una pared convencional, el panel concentra diversas funcionas. Desde la compañía detallaron que reemplaza elementos que en la construcción tradicional se instalan por separado como estructura de madera, aislación, barrera de vapor, placas interiores y revestimiento exterior.

De esta manera, el sistema PakVert permite fabricar las piezas fuera de la obra para solo necesitar del traslado y ensamblado.

Tiró abajo las reglas de la construcción: recicló 200.000 botellas y levantó una casa en apenas 3 días. ChatGPT | Audiencias

Cómo instalaron los paneles de botellas recicladas en tres días

Los paneles se producen de forma previa en las fábricas con dimensiones específicas y un sistema modular, de forma que para la construcción solo se deben ensamblar las piezas.

Además, llevan incorporados conductos para la electricidad y las piezas están diseñadas para encajar. Así, se reduce el tiempo que se necesita comparado a una obra tradicional.

Cabe mencionar que la compañía PakVille detalla que el periodo de tres días fue usado para instalar los paneles, pero que necesitarían de más días para que esté completamente habitable.

Cómo se construye las casas con botellas de plástico y qué otros materiales se necesitan

La empresa detalló que los paneles alcanzan un nivel de aislación R-30, son resistentes a la humedad y cumplen requisitos canadienses de comportamiento frente al fuego.

Sin embargo, requiere de otros materiales para la instalación de ventanas, terminaciones y otros componentes de obra.

Esta opción de construcción se presenta como una oportunidad para convertir un desecho que muchas veces termina en un basural en una material de obra.