Cierran todas las escuelas del país: Gobierno decretó que no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria.

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El Gobierno colombiano confirmó la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todos los colegios públicos del país durante una jornada específica del calendario académico. La medida se enmarca dentro de la normativa vigente sobre festivos nacionales y no corresponde a un cierre extraordinario del sistema educativo.

Con la llegada del tercer trimestre del año, muchas familias comienzan a consultar cómo impactan los días festivos en la actividad escolar y qué ajustes se realizan en la agenda educativa oficial.

Atención: por qué no habrá clases en todo el país

El Ministerio de Educación Nacional informó que el lunes 12 de octubre no se desarrollarán actividades académicas en los colegios oficiales debido al feriado nacional por el Día de la Raza, conocido oficialmente como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

La suspensión de clases responde al calendario oficial de festivos en Colombia, por lo que no implica un receso adicional ni una modificación estructural del año lectivo. Las instituciones deben reorganizar sus actividades para retomar la normalidad una vez finalizada la jornada festiva.

El Ministerio de Educación dejó en firme la fecha oficial para el próximo feriado. (Fuente: Shutterstock)

Cuándo será el regreso a clases tras el feriado

El retorno a las aulas está previsto para el martes 13 de octubre, una vez concluido el día festivo. A partir de esa fecha, los establecimientos educativos deberán continuar con su programación académica habitual y cumplir con las horas lectivas exigidas por la normativa.

La jornada corresponde a un festivo puntual, por lo que el calendario escolar continúa su curso normal sin alteraciones adicionales para estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.