Confirmado | Las clases no comenzarán hasta el jueves 10 de septiembre: qué alumnos deben volver a las aulas (foto: ChatGPT)

La Secretaría de Educación Pública definió el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas de educación básica en México. El documento contempla dos jornadas sin clases durante septiembre, aunque cada una responde a un motivo diferente.

Las fechas forman parte del calendario aplicable a preescolar, primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como de escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Con el inicio del ciclo escolar el 31 de agosto, las familias deberán tener en cuenta las primeras suspensiones previstas por las autoridades educativas. Una de ellas corresponde a una fecha cívica y la otra a una reunión de trabajo docente.

Atención: qué días no habrá clases en septiembre

De acuerdo con el calendario publicado por la SEP, el miércoles 16 de septiembre de 2026 habrá suspensión de labores docentes en las escuelas de educación básica.

La fecha coincide con la conmemoración de la Independencia de México, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no deberán asistir a clases ese día. Las actividades escolares se retomarán el jueves 17 de septiembre, salvo que alguna institución comunique una modificación particular.

La jornada está contemplada dentro del calendario nacional de 185 días efectivos de clase para el ciclo escolar 2026-2027. La medida aplica a las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo, aunque otros niveles, universidades o instituciones con calendarios propios pueden establecer fechas diferentes.

El segundo día sin clases será el viernes 25 de septiembre de 2026. En este caso, la suspensión no se debe a un feriado nacional, sino a la realización de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Oficial y confirmado | Educación suspenderá las clases este jueves 10 de septiembre: cierran las aulas para preescolar, primaria y secundaria ChatGPT

Por qué no habrá clases el viernes 25 de septiembre

Las sesiones del Consejo Técnico Escolar reúnen al personal docente y directivo para revisar la organización del plantel, analizar las necesidades de los grupos y definir acciones para mejorar el aprendizaje.

Por ese motivo, los alumnos no acudirán a las aulas el viernes 25 de septiembre. La jornada estará destinada al trabajo interno de las escuelas y no será una fecha de descanso para los docentes.

Como el 25 de septiembre de 2026 caerá viernes, los estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días, compuesto por el viernes sin clases, el sábado 26 y el domingo 27. Las actividades escolares deberán reanudarse el lunes 28 de septiembre, de acuerdo con el calendario nacional.

La SEP también programó otras sesiones ordinarias del CTE durante el ciclo escolar:

Viernes 30 de octubre de 2026 .

Viernes 27 de noviembre de 2026 .

Viernes 29 de enero de 2027 .

Viernes 26 de febrero de 2027 .

Viernes 30 de abril de 2027 .

Viernes 28 de mayo de 2027 .

Viernes 25 de junio de 2027.

Qué deben tener en cuenta las familias

Las dos fechas de septiembre ya están incorporadas al calendario escolar oficial 2026-2027. Por lo tanto, las escuelas de educación básica deben organizar sus actividades considerando que no habrá clases el miércoles 16 ni el viernes 25.

Sin embargo, las autoridades estatales y cada plantel pueden comunicar detalles operativos específicos, como horarios de actividades administrativas, guardias o modificaciones derivadas de situaciones locales. Por eso, las familias deberán consultar los avisos de su escuela.

El calendario también establece que el ciclo escolar concluirá el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria. En el caso de las instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, el periodo lectivo tendrá una duración diferente y terminará el 13 de julio de 2027.