Confirmado | Las clases no comenzarán hasta el jueves 10 de septiembre: qué alumnos deben volver a las aulas (foto: ChatGPT)

El calendario escolar del noveno mes del año llegará con modificaciones sorpresivas para los estudiantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires.

La coincidencia de un feriado especial de carácter local con una fecha emblemática del sistema educativo dará lugar a un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos de descanso.

Cabe destacar que el beneficio no alcanzará a la totalidad de los alumnos bonaerenses, ya que una de las jornadas no lectivas responde exclusivamente a las festividades de un municipio en particular.

Para los establecimientos alcanzados, la pausa en las aulas comenzará el jueves y se extenderá hasta el domingo.

Aniversario de Lomas de Zamora y Día del Maestro: el motivo del descanso extendido

El origen de este descanso de cuatro jornadas responde a dos eventos consecutivos en la agenda de la provincia: por un lado, el jueves 10 de septiembre se conmemora el aniversario fundacional del partido de Lomas de Zamora, creado en esa misma fecha del año 1861.

La jornada forma parte de los festejos locales y contempla el cese de actividades habituales en las instituciones educativas públicas y privadas bajo la órbita del distrito.

Por otro lado, el viernes 11 de septiembre se celebra en todo el país el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

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Como es habitual en la Argentina, durante esta jornada se suspenden las clases en los niveles de educación inicial y primaria, lo que acopla un segundo día de asueto al feriado municipal previo.

Cómo queda conformado el cronograma del fin de semana largo

Para las comunidades educativas comprendidas dentro del municipio lomense, la pausa escolar quedará estructurada de la siguiente manera:

Jueves 10 de septiembre: Feriado y asueto local por el aniversario fundacional de Lomas de Zamora.

Viernes 11 de septiembre: Día del Maestro y suspensión general de actividades en las escuelas.

Sábado 12 y domingo 13 de septiembre: Descanso habitual del fin de semana.

De esta manera, los alumnos de la zona tendrán una semana lectiva reducida a solo tres días antes de retornar a las aulas el lunes siguiente.

En el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, el jueves 10 mantendrá la actividad escolar normal, salvo en aquellos municipios que cuenten con sus propios festejos comunales.

Las otras fechas especiales que alteran el calendario municipal en Buenos Aires

Además de Lomas de Zamora, septiembre concentrará una serie de festividades patronales y aniversarios fundacionales en diversos puntos del territorio bonaerense:

9 de septiembre: Aniversario del partido de San Fernando.

10 de septiembre: Festejos fundacionales en Lomas de Zamora.

24 de septiembre: Celebraciones patronales en diversas localidades de la provincia.

30 de septiembre: Aniversario del municipio de Almirante Brown.

Al tratarse de decretos y disposiciones de alcance estrictamente local, estas fechas no otorgan días libres automáticos para el resto de la provincia.

Las autoridades recomiendan a las familias verificar con cada institución educativa el cronograma vigente antes de planificar actividades.