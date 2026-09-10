La cerrajería es un oficio muy versátil.

Quienes buscan aprender un oficio y sumar una herramienta para conseguir trabajo tienen una alternativa gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del curso de Cerrajería, incluido dentro de la oferta de Formación Profesional del Gobierno porteño.

La capacitación es gratuita, presencial y tiene una duración de 102 horas reloj. Además, la Formación Profesional de la Ciudad cuenta con certificación oficial de validez nacional y está orientada específicamente a desarrollar habilidades vinculadas con el mundo laboral.

Se ofrece una salida laboral inmediata. Shutterstock

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes quieren incorporar un oficio sin realizar una carrera extensa. Para cursar se debe tener más de 18 años y contar con el primario completo.

Qué se aprende en el curso gratuito de Cerrajería

La capacitación prepara a los estudiantes para realizar distintas tareas que forman parte del trabajo cotidiano de un cerrajero. Entre ellas:

Duplicar llaves de diferentes tipos.

Reparar cerraduras y cerrojos.

Realizar cambios de combinación.

Efectuar aperturas.

Desarmar, limpiar, lubricar, armar, colocar y rectificar cerraduras.

Detectar fallas y regular repuestos.

Seleccionar materiales.

Mantener máquinas y herramientas.

Conocer el sistema de codificación NEIMAN.

Características del curso

La propia Ciudad incluye a Cerrajería dentro del área de Construcción de su oferta de Formación Profesional y señala que estas capacitaciones buscan incrementar las oportunidades de empleabilidad.

El curso dura cuatro meses. Shutterstock

Además, la demanda por este tipo de formación se mantiene: el Gobierno porteño informó que Cerrajería se encuentra entre los cursos del área de Construcción que sostienen una demanda constante.