Oficial y confirmado | No hay clases el miércoles 16: decretan cese y los estudiantes tendrán un descanso en México. (Representación creada con IA)

El miércoles 16 de septiembre no habrá clases en las escuelas de educación básica de México, de acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La fecha coincide con la conmemoración de la Independencia de México y está marcada como día de suspensión de labores docentes.

El calendario correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 fue publicado por la SEP en julio de 2026 y contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El 16 de septiembre es una de las fechas contempladas oficialmente como suspensión de labores docentes durante el nuevo ciclo escolar. Por ese motivo, los estudiantes tendrán una jornada sin actividades escolares ese miércoles.

Atención: qué pasa con las clases el 16 de septiembre

La SEP establece que el miércoles 16 de septiembre será un día de suspensión de labores docentes en el calendario nacional para educación básica. La disposición alcanza a preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La fecha corresponde a la conmemoración de la Independencia de México, una de las principales celebraciones del calendario nacional. El 16 de septiembre se recuerda el inicio del movimiento independentista de 1810.

Por lo tanto, los alumnos de educación básica contemplados en el calendario de la SEP no deberán asistir a clases el miércoles 16 de septiembre.

¿El 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio?

Además de estar contemplado como suspensión de labores docentes para las escuelas de educación básica, el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Una publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación identifica esta fecha como el día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Independencia de México.

Confirmado | No habrá clases el lunes 7 ni martes 8 de septiembre: cuándo regresan los estudiantes a las aulas (foto: ChatGPT). ChatGPT

Esto significa que la fecha tiene un alcance distinto para estudiantes y trabajadores: en el ámbito educativo, la SEP la incorpora expresamente al calendario como suspensión de labores docentes, mientras que la legislación laboral establece el descanso obligatorio correspondiente.

Cuáles son los próximos días sin clases del calendario escolar

El calendario oficial de la SEP también contempla otras fechas de suspensión de labores docentes durante el ciclo escolar 2026-2027. Después del 16 de septiembre, aparecen las siguientes jornadas:

Lunes 2 de noviembre de 2026: suspensión de labores docentes.

Lunes 16 de noviembre de 2026: suspensión de labores docentes.

Viernes 25 de diciembre de 2026: suspensión de labores docentes.

Viernes 1 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

Lunes 1 de febrero de 2027: suspensión de labores docentes.

Lunes 15 de marzo de 2027: suspensión de labores docentes.

Miércoles 5 de mayo de 2027: suspensión de labores docentes.

El calendario también establece periodos de receso escolar. El primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con regreso a las actividades escolares el 7 de enero de 2027.

Qué calendario escolar está vigente en México

La SEP informó que el ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria. El calendario es aplicable a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La propia SEP aclara que las autoridades educativas locales pueden realizar determinados ajustes previamente establecidos, siempre que exista la autorización correspondiente y se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio.