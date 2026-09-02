Confirmado por el Decreto 242/2022: el Gobierno suspenderá la licencia de conducir a quienes integren esta lista de infracciones

El sistema de scoring federal, reglamentado formalmente a través del Decreto 242/2022 para modificar la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, establece un mecanismo de penalización que busca reducir la siniestralidad en todo el país.

A cada titular de la Licencia Nacional de Conducir se le otorgan inicialmente 20 puntos , los cuales se van descontando de manera progresiva a medida que la persona comete contravenciones o maniobras de riesgo confirmadas por la autoridad de juzgamiento.

Cuando un conductor pierde la totalidad del puntaje asignado , entra automáticamente en un padrón de inhabilitación temporal que le impide estar al volante durante plazos que se incrementan ante cada eventual reincidencia.

Las infracciones graves que restan puntos en el registro

El cuadro de sanciones detalla descuentos proporcionales a la severidad de las faltas cometidas en la vía pública:

Conducir con inhabilitación o en competencias no autorizadas: Participar u organizar picadas ilegales o circular estando previamente suspendido descuenta los 20 puntos de forma directa.

Alcoholemia positiva y exceso de velocidad severo: Exceder los límites de velocidad en más de un 30% o manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes quita 10 puntos.

Faltas frecuentes y maniobras peligrosas: Circular sin VTV, sin casco en motocicletas, ignorar semáforos en rojo o usar auriculares y dispositivos móviles al volante descuenta entre 4 y 5 puntos por cada contravención.

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Cuánto tiempo dura la suspensión de la licencia

Las penalizaciones varían según la cantidad de veces que el infractor llegue al saldo cero en la plataforma oficial:

Primera quita total: Inhabilitación para conducir por un período de 60 días (se reduce a 30 días en el caso de los conductores profesionales).

Segunda quita total: Suspensión del registro por 120 días (60 días para el sector profesional).

Tercera quita total e inhabilitaciones sucesivas: Suspensión por 180 días, duplicándose la sanción en las reiteraciones posteriores.

Requisitos y opciones para recuperar los puntos restados

Para volver a estar habilitado luego de cumplir una suspensión, el automovilista debe realizar y aprobar obligatoriamente un curso de reeducación vial homologado.

Por otro lado, quienes busquen recuperar saldo antes de llegar a cero pueden realizar cursos de capacitación optativos cada dos años para sumar hasta 4 puntos .