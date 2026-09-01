A dos años desde el debut de Franco Colapinto como piloto de Fórmula 1 con la escudería Williams, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, aseguró que “el futuro se ve brillante para la Argentina” pero remarcó que la llegada de un Gran Premio de Buenos Aires llevará tiempo.

“Es un plan de negocios a cinco años” , planteó el titular de la organización. Tras reunise con Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, Ben Sulayem aseguró: “es muy temprano para 2027″.

“Es más realista pensar en 2029, 2030 para el Gran Premio de Argentina”, enfatizó. El año que viene, el autódromo de Buenos Aires será sede del Moto GP y las obras buscan también lograr la homologación para la máxima categoría del automovilismo.

“El 2027 es muy temprano, porque tiene que haber un plan de negocios . Es un plan internacional para Rally y F1. En la Fórmula 1 el calendario está completo ”, agregó. Y detalló que la lista de carreras para el año próximo se conocerá en octubre.

En ese marco, Ben Sulayem reconoció la convocatoria que tuvo el road show de Franco Colapinto en abril, para el que los organizadores contabilizaron 600.000 personas. “Este es un mercado hermoso, desde el lado económico y el entretenimiento”, dijo el jefe de la FIA. “Están en el camino correcto, pero el proceso de la FIA se tiene que cumplir”, remarcó.

Los pasos para tener Fórmula 1 en Argentina

Según agregó en la conferencia de prensa que dio en el hotel Four Seasons en Buenos Aires, “todo dependerá del plan de promotor local. Tiene que agregar valor para los campeonatos”, agregó. El plan está a cargo del grupo ODS, que tiene a Orly Terranova como referente. Es el promotor del Moto GP en Argentina. La Ciudad de Buenos Aires acompaña con la inversión para la renovación del autódromo.

“Vean lo que le pasó a Turquía: hizo las inversiones, lo desarrolló y hubo un ida y vuelta para lograr la aprobación”, enfatizó. “El futuro se ve brillante para Argentina. Yo quiero que esto suceda”, dijo. Para esto, explicó que trasladará sus impresiones de la visita al titular de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y a los socios comerciales de Liberty Media.

El nuevo circuito de Buenos Aires

Este martes, el titular de la FIA analizó el nuevo trazado con Macri. El plan de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, una obra de u$s 150 millones que ya tiene un avance del 60%.

La FIA es la encargada de homologar los circuitos en los que compite la máxima categoría, aunque la promoción y organización de los Grandes Premios depende de Formula One Group . Ben Sulayem llegó al país para participar del Congreso Americano FIA 2026, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) a nivel local.

“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias”, sostuvo Macri.

Jorge Macri y Mohammed Ben Sulayem de la FIA

El nuevo trazado tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y una recta principal en la que los autos podrán superar los 340 kilómetros por hora. El predio, además, quedará preparado para recibir a más de 150.000 espectadores. Los grandes premios internacionales convocan a unos 300.000 espectadores y más en todo el fin de semana. El récord de Silverstone trepó a 564.000 fans este año el fin de semana de carrera .

El Gobierno de la Ciudad informó que se trabaja en la nueva carpeta asfáltica, los pianos de hormigón, muros de contención, desagües, calles de servicio y un túnel por debajo de la pista. La nivelación ya está completada en un 98%.

La remodelación contempla también un nuevo paddock, tribunas e infraestructura general. Las obras estarán terminadas en 2027 , para recibir en abril al MotoGP después de 28 años.

Según estimaciones difundidas por la Ciudad, una carrera de Fórmula 1 puede generar un impacto cercano a u$s 150 millones en turismo, hotelería y gastronomía.