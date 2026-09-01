Las autoridades de tránsito en Estados Unidos han intensificado los controles sobre la documentación y el estado de los vehículos.

En Nueva York, los conductores deben cumplir con un requisito fundamental para poder circular legalmente. Aquellos que no efectúen este trámite en el plazo indicado pueden enfrentar multas, sanciones y restricciones para circular.

El Gobierno impondrá sanciones a quienes hayan aplazado este proceso esencial del DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) hace un llamado a la atención sobre el requisito de que todos los vehículos registrados deben someterse a una inspección anual que verifica:

El estado mecánico del vehículo

El correcto funcionamiento de luces y frenos

El nivel de emisiones contaminantes

Las condiciones de seguridad general

El Gobierno multará a todos los conductores que postergaron este trámite obligatorio: revisará coche por coche Freepik

Una vez que se obtiene la aprobación, el automóvil es provisto de una etiqueta que señala la fecha de vigencia de la revisión.

Todas las infracciones y sanciones aplicables a quienes circulan sin realizar este trámite esencial

Conducir sin la inspección anual aprobada puede resultar en:

Multas económicas

Sanciones adicionales en controles policiales

Dificultades para renovar el registro del vehículo

Posibles penalizaciones si el automóvil no cumple con las normas de seguridad

Las autoridades tienen la facultad de inspeccionar cada vehículo durante los controles de tránsito o al autenticar la documentación correspondiente.