Oficial y confirmado | Edomex sacará a las calles las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir: será hasta esta fecha

La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó cuáles serán las unidades móviles que recorrerán distintos municipios del 31 de agosto al 5 de septiembre para facilitar y agilizar el trámite de la licencia de conducir.

Estas jornadas forman parte de la estrategia del Gobierno del Edomex para acercar el servicio a los ciudadanos y simplificar la obtención del documento necesario para circular de forma legal en auto.

Oficial y confirmado | Edomex sacará a las calles las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir: será hasta esta fecha

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?

Las unidades móviles funcionarán de lunes a viernes, en un horario de 09 a 18, tiempo del centro de México.

Chimalhuacán: 31 de agosto y 4 de septiembre, en Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, en el estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Cuautitlán Izcalli: del 31 de agosto al 4 de septiembre, en Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: 31 de agosto y 1 de septiembre, en Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809.

Tenango del Valle (Tenango de Arista): del 1 al 5 de septiembre, en Constitución Nte. 101, Col. Centro, C.P. 52300, frente al Palacio Municipal.

Huehuetoca: del 1 al 5 de septiembre, en Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680, frente al Palacio Municipal.

Coacalco de Berriozábal: del 1 al 5 de septiembre, en Andador Severiano Reyes s/n, Col. Centro, C.P. 55700, frente al Palacio Municipal.

Tezoyuca: 2, 3 y 4 de septiembre, en C. Pascual Luna N. 20, Barrio La Ascensión, C.P. 56005.

Chalco: 2 y 3 de septiembre, en Carretera Chalco-San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.

Tejupilco: 4 de septiembre, en Carretera a Santa Rosa, Mz. 001, Col. México Sesenta y Ocho, C.P. 51412, en el recinto ferial del municipio.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la licencia?

Para realizar el trámite de la licencia tipo C, primero es necesario contar con el comprobante de pago de derechos, que puede obtenerse mediante el sitio web de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Además, se debe presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos correspondiente.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex?

Las tarifas para este año dependen del tipo de licencia y del periodo de vigencia elegido.

Para automovilistas, los costos son de 777, 1,040 y 1,848 pesos, según la vigencia seleccionada. En el caso de motociclistas, las tarifas son de 777, 1,040, 1,390 y 1,848 pesos.

Los choferes de servicio particular deben pagar 1,017, 1,357, 1,809 o 2,410 pesos, dependiendo de la duración de la licencia.

Por otro lado, el permiso provisional tiene un costo de 3,694 pesos. La Secretaría de Movilidad también establece tarifas de 525 pesos para la reposición de la tarjeta de circulación, 118 pesos para la calcomanía y 1,390 pesos para la reposición de placa.