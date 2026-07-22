Se despide la licencia de conducir para mayores de 65 años: ya no podrán renovar el permiso si no cumplen este requisito

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Conducir después de los 65 años en Colombia no tiene tope de edad, pero la renovación de la licencia dejó de ser un trámite automático para este grupo. La Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte obliga a demostrar aptitud física, mental, sensorial y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, donde se evalúan visión, audición y reflejos antes de habilitar el documento.

El resultado del examen debe quedar cargado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT): si no figura allí —o si el certificado, válido por seis meses, ya caducó—, el organismo de tránsito no puede expedir la renovación. Las guías de la Alcaldía de Bogotá y de la Ventanilla Única de Servicios añaden otra condición: estar a paz y salvo por comparendos o contar con un acuerdo de pago vigente.

A su vez, el Ministerio de Transporte reglamenta desde la Resolución 217 de 2014 cómo deben emitirse esos certificados de aptitud y qué aspectos evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia aplica para todos los conductores, y se vuelve crucial a edades avanzadas por los períodos de validez más reducidos.

Fin de licencia de conducir para los mayores de 65 años: ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito. (Imagen: archivo) Shutterstock

El requisito que lo define todo: certificado en el RUNT o no hay renovación

Para renovar, la entidad de tránsito corrobora en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o ya expiró, la solicitud se rechaza. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o disponer de un acuerdo de pago).

Considere un detalle operativo que suele pasar inadvertido: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si deja transcurrir ese periodo sin completar el trámite, deberá repetir los exámenes.

Cada cuánto se renueva después de los 65 (y desde cuándo es anual)

La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años .

Mayores de 60 años: anual.

No existe una “edad límite” que impida renovar por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad definida.

Paso a paso y costos en 2026: cómo evitar quedarse sin licencia

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su municipio. Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT. Verifique que no tenga multas pendientes. Cancele los derechos del trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publica para 2026 estas tarifas: $151.500 para automóvil y $266.400 para motocicleta (sujeto a ajustes locales).Estos valores pueden variar en otros municipios, por lo que se recomienda consultar siempre el tarifario vigente antes de asistir.

Fin de licencia de conducir para los mayores de 65 años: ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito. (Imagen: archivo)

¿Qué revisa el examen médico y por qué frenar la renovación?

El CRC corrobora que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el estándar técnico para estas evaluaciones y la expedición del certificado.

Si el resultado arroja no apto, el sistema no permitirá renovar hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional (tratamientos, ayudas visuales/auditivas u otras medidas).

Claves para llegar a tiempo

Revise la fecha de vencimiento con anticipación y agende el CRC: recuerde la vigencia de 6 meses del certificado.

Consulte su estado en el RUNT y salde multas, si aplica, antes de la cita.

Si conduce servicio público o tiene más de 80 años, programe la renovación anual.

En síntesis: para los mayores de 65, el “fin” de la licencia ocurre cuando no se acredita la aptitud médica y el certificado no queda registrado en el RUNT. Con el examen al día, la renovación sigue siendo posible dentro de los plazos fijados por la ley.