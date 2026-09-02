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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 1 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4506 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

 1°4506 11°0891
 8092  12°3998
 3°3937 13°5857 
 5439  14°2012 
 8309  15°2567 
 6°6444  16°1687
 0265  17°1587 
 6074  18°4650 
 4433  19°1648 
 10°5850 20°5401 

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Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.

Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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