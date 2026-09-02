En esta noticia ¿Qué significa soñar con perro?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 1 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4506 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

1° 4506 11° 0891 2° 8092 12° 3998 3° 3937 13° 5857 4° 5439 14° 2012 5° 8309 15° 2567 6° 6444 16° 1687 7° 0265 17° 1587 8° 6074 18° 4650 9° 4433 19° 1648 10° 5850 20° 5401

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.

Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.