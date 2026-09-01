Este martes, 1 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3159.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,31%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 2.11%, pero en el último año registró -17.71%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar registró un descenso inicial, una prolongada racha de incrementos y un descenso final, con un balance neto positivo pese a la corrección del cierre.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 14.37%, es mayor que la volatilidad anual del 13.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3159.48 pesos colombianos, deberán pagar 315948.00 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 631896.00 pesos colombianos y 500 dólares costará 1579740.00 pesos colombianos.