Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 6247 - Muerto
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre
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|2355
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|0412
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|5464
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|7763
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|5319
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|4512
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|9239
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|6956
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|1546
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|0661
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|0900
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¿Qué significa soñar con Muerto?
Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos, transformación o la necesidad de soltar algo del pasado. También puede reflejar miedo al cambio o a la pérdida.
Si el sueño trae calma, apunta a aceptación y guía interior; si provoca angustia, puede señalar duelos no resueltos o asuntos pendientes contigo o con alguien.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.