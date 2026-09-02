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Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 6247 - Muerto

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre

 6247 11° 3095 
 2°9683 12° 2269
 3°5110 13° 2355 
 4°0412 14° 5464 
 5°2885 15° 7763 
 6°5319 16° 4512 
 7°9239 17° 6956 
 8°1546 18° 5933 
 9°434719° 0661 
 10°0900 20° 5435 

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos, transformación o la necesidad de soltar algo del pasado. También puede reflejar miedo al cambio o a la pérdida.

Si el sueño trae calma, apunta a aceptación y guía interior; si provoca angustia, puede señalar duelos no resueltos o asuntos pendientes contigo o con alguien.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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