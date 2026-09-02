Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6247 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre

1° 6247 11° 3095 2° 9683 12° 2269 3° 5110 13° 2355 4° 0412 14° 5464 5° 2885 15° 7763 6° 5319 16° 4512 7° 9239 17° 6956 8° 1546 18° 5933 9° 4347 19° 0661 10° 0900 20° 5435

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos, transformación o la necesidad de soltar algo del pasado. También puede reflejar miedo al cambio o a la pérdida.

Si el sueño trae calma, apunta a aceptación y guía interior; si provoca angustia, puede señalar duelos no resueltos o asuntos pendientes contigo o con alguien.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.