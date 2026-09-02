Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El sistema de scoring de Argentina establece un mecanismo de descuento de puntos para los conductores que cometan determinadas infracciones de tránsito.

La normativa contempla una sanción que puede dejar a los automovilistas inhabilitados para conducir cuando alcanzan el límite establecido.

El régimen, establecido mediante el Decreto 242/2022, asigna inicialmente 20 puntos a cada conductor que cuenta con una Licencia Nacional de Conducir.

A medida que se cometen infracciones contempladas por la normativa, se descuentan puntos hasta llegar a cero.

Scoring nacional: cuántos puntos tiene cada conductor

El sistema comienza con una base de 20 puntos para los titulares de una Licencia Nacional de Conducir.

Cada infracción incluida en el régimen tiene asignada una determinada cantidad de puntos que serán descontados. Algunas de las faltas más graves pueden representar una pérdida considerable del puntaje disponible.

El objetivo es que la acumulación de infracciones tenga consecuencias sobre la posibilidad de continuar conduciendo.

Las infracciones que descuentan más puntos

Imagen ilustrativa ChatGPT

El Decreto 242/2022 establece diferentes descuentos dependiendo de la infracción cometida.

Entre las conductas que pueden generar una pérdida importante de puntos se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol: 10 puntos.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales: 10 puntos.

Circular a contramano: 10 puntos.

Participar u organizar competencias no autorizadas de velocidad o destreza: 20 puntos.

Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos.

Superar en más de un 30% el límite máximo de velocidad: 10 puntos.

Superar entre un 10% y un 30% el límite de velocidad: 5 puntos.

Circular con la licencia vencida: 5 puntos.

Esto significa que algunas infracciones particularmente graves pueden consumir una parte importante del puntaje disponible e incluso provocar la pérdida total de los 20 puntos.

¿Cuándo suspenden la licencia de conducir?

La sanción más importante aparece cuando el conductor pierde los 20 puntos disponibles.

Según la reglamentación del sistema, la primera pérdida total implica una inhabilitación para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder todos los puntos, la segunda inhabilitación asciende a 120 días.

En la tercera oportunidad llega a 180 días: para las siguientes pérdidas totales, el período continúa aumentando de manera sucesiva.

La acumulación de determinadas infracciones puede terminar afectando directamente la habilitación para manejar .

Las multas que pueden quitar puntos del scoring

El régimen contempla una extensa lista de infracciones que generan descuentos.

Entre ellas aparecen faltas vinculadas con la documentación, las condiciones del vehículo, la seguridad de los pasajeros, el uso del casco, la velocidad y las conductas desarrolladas durante la circulación.

Por ejemplo, circular con la Licencia Nacional de Conducir vencida implica una multa y el descuento de 5 puntos. También se descuentan 5 puntos por determinadas infracciones relacionadas con la seguridad del vehículo.

A su vez, negarse a exhibir la documentación exigible durante un control puede representar una pérdida de 4 puntos.

¿Cuántos puntos se pierden por exceso de velocidad?

El exceso de velocidad ocupa un lugar central dentro del sistema.

Cuando el conductor supera entre 10% y 30% el máximo permitido, se descuentan 5 puntos. Si el exceso supera el 30%, la quita asciende a 10 puntos.

De esta manera, una infracción por exceso de velocidad puede representar la mitad del puntaje total disponible cuando se trata del supuesto más grave contemplado en esta categoría.

Alcohol al volante: una de las infracciones más graves

El régimen también contempla una pérdida de 10 puntos para quienes conduzcan con alcohol en sangre por encima del límite permitido para su categoría.

La misma cantidad de puntos se descuenta en los casos contemplados por la normativa para motocicletas y para vehículos destinados al transporte de pasajeros, menores y cargas.

También se descuentan 10 puntos por conducir bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales para una conducción segura.

¿Qué pasa cuando el conductor llega a cero puntos?

Llegar a cero puntos implica la pérdida total del scoring y activa el régimen de inhabilitación.

La primera vez, el conductor queda imposibilitado de manejar durante 60 días. En caso de reincidencia, el período se incrementa.

A su vez, existen mecanismos para recuperar puntos mediante cursos de seguridad vial. La información oficial establece que los cursos pueden otorgar hasta 4 puntos y que los conductores pueden recurrir a esta alternativa bajo determinadas condiciones.