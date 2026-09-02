En la Ciudad de Buenos Aires rige desde hace años un sistema de puntos para las licencias de conducir, conocido como scoring, que determina cuándo un conductor puede quedar inhabilitado.

El mecanismo combina sanciones y capacitación para desalentar las conductas de riesgo al volante.

No todas las infracciones pesan lo mismo dentro de ese esquema: hay faltas que permiten recuperar puntaje con un curso y otras que directamente no dan esa posibilidad .

Cómo funciona el sistema de puntos para la licencia de conducir

Cada conductor arranca con 20 puntos al sacar o renovar su licencia.

Ese puntaje baja con cada infracción, según qué tan grave sea la falta cometida.

Algunas infracciones permiten recuperar parte de los puntos haciendo un curso de educación vial, aunque las más severas quedan afuera de esa posibilidad.

Qué infracciones descuentan más puntos y cuáles no se recuperan

Algunas infracciones permiten recuperar parte de los puntos haciendo un curso de educación vial, aunque las más severas quedan afuera de esa posibilidad. (Fuente: ChatGPT) ChatGPT

Perder 10 puntos corresponde, por ejemplo, a superar en más de un 30% la velocidad máxima o cruzar indebidamente una barrera ferroviaria.

Otras faltas restan menos puntaje, aunque no dejan de ser habituales en el tránsito diario:

5 puntos : usar el celular al conducir, cruzar en rojo, ir en contramano o exceder la velocidad entre un 10% y un 30%.

4 puntos: manejar con la licencia vencida, sin cinturón, sin sistema de retención infantil o sin ceder el paso a vehículos de emergencia.

Las faltas más graves no permiten recuperar puntos con cursos: manejar alcoholizado o drogado, negarse a un control de alcoholemia, usar antirradares o circular con patentes irregulares, entre otras .

Qué pasa cuando se agotan los 20 puntos de la licencia

Participar de una picada ilegal es la infracción más severa: hace perder los 20 puntos de una sola vez .

Ante esa situación, el conductor tiene 20 días para presentarse ante un Controlador Administrativo de Faltas antes de que la inhabilitación quede firme.

La sanción crece con cada reincidencia: 60 días la primera vez, 180 la segunda —con caducidad de la licencia—, dos años la tercera y hasta cinco años a partir de la cuarta. En todos los casos, volver a manejar exige aprobar un curso de educación vial.