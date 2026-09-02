El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1288 - El Papa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

1° 1288 11° 2222 2° 3004 12° 3353 3° 3582 13° 9393 4° 9703 14° 7777 5° 6137 15° 3076 6° 9608 16° 0893 7° 2820 17° 3376 8° 7108 18° 9753 9° 0368 19° 0187 10° 7300 20° 7960

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa simboliza guía espiritual, protección y búsqueda de orientación moral.

También puede reflejar deseo de perdón, reconciliación o asumir mayor responsabilidad ética.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.