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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1288 - El Papa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

 1°1288 11°2222
 3004  12°3353
 3°3582 13°9393 
 9703  14°7777 
 6137  15°3076 
 6°9608  16°0893
 2820  17°3376 
 7108  18°9753 
 0368  19°0187 
 10°7300 20°7960 

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa simboliza guía espiritual, protección y búsqueda de orientación moral.

También puede reflejar deseo de perdón, reconciliación o asumir mayor responsabilidad ética.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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