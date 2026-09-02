El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1288 - El Papa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre
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|3582
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|9393
|4°
|9703
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|7777
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|6137
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|3076
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|9608
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|0893
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|2820
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|3376
|8°
|7108
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|9753
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|0368
|19°
|0187
|10°
|7300
|20°
|7960
¿Qué significa soñar con el papa?
Soñar con el Papa simboliza guía espiritual, protección y búsqueda de orientación moral.
También puede reflejar deseo de perdón, reconciliación o asumir mayor responsabilidad ética.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.