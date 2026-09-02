Ya es oficial y confirmado Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte

Para quienes planean viajar a Argentina, Chile o Uruguay, hay un dato que conviene revisar con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países remarcan que este documento debe estar en regla al momento del ingreso, y que su vencimiento puede derivar en el rechazo de entrada.

Qué exige cada país

En el caso de Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

En Uruguay, la normativa es similar: los ciudadanos de países que no integran el Mercosur requieren un pasaporte vigente para entrar, y organismos consulares detallan que se solicita una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso, además de contar con al menos una hoja en blanco disponible.

En Chile, las normas migratorias también establecen que el pasaporte debe encontrarse válido y en regla para poder viajar, y distintos destinos de la región aplican el mismo criterio de los 6 meses de vigencia mínima.

Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. IA Gemini

A quiénes afecta esta exigencia

Este punto es clave para quienes viajan desde España. Al no formar parte del Mercosur, los ciudadanos españoles, como el resto de comunitarios, no pueden entrar con el DNI y necesitan el pasaporte para viajar como turistas a Argentina, Chile o Uruguay. Para las estancias turísticas cortas, eso sí, no se exige visado.

La vigencia mínima que se pide no es idéntica en los tres países. En Argentina, las fuentes consulares señalan que al pasaporte español le basta con una validez de al menos 3 meses. En Chile y Uruguay, en cambio, se aplica el criterio general de la región, con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada, además de alguna hoja en blanco para el sellado.

A ello se suman otros requisitos habituales, como disponer de un billete de ida y vuelta y poder acreditar medios económicos suficientes para la estancia. Como estas condiciones pueden variar, lo más recomendable es consultar la información actualizada del consulado correspondiente antes de comprar los billetes.