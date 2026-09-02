No ceder el paso a un peatón no es solo una falta de cortesía: es una infracción de tránsito que suma puntos y que, combinada con otras multas, puede terminar en la pérdida de la licencia de conducir. A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando esta falta se suma a otras infracciones, puede iniciar el proceso de suspensión del permiso para manejar.
Cuántos puntos suma no ceder el paso
En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, no ceder el paso, incluido el paso a un peatón en la senda peatonal, suma 3 puntos al registro de manejo. Aunque no es de las infracciones que más puntos aportan, se combina fácilmente con otras faltas frecuentes.
Es importante recordar que el peatón tiene prioridad en las esquinas y sendas peatonales, y que no respetarla no solo genera puntos, sino que es una de las principales causas de atropellos, por lo que las autoridades la controlan de cerca.
Cuántas infracciones te dejan sin licencia
Acá está el punto clave. El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así:
- 11 puntos o más en 24 meses: el conductor puede ser citado a una audiencia y su licencia puede ser suspendida o revocada.
- Entre 7 y 10 puntos en 24 meses: el conductor puede ser obligado a tomar un curso.