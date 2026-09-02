Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 0610 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 2 de septiembre

1° 0610 11° 5266 2° 6628 12° 6331 3° 3154 13° 3789 4° 4572 14° 8860 5° 6700 15° 4085 6° 2343 16° 6377 7° 2530 17° 1537 8° 9328 18° 6279 9° 2357 19° 0819 10° 4532 20° 2929

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con La Leche simboliza nutrición, pureza y apoyo emocional; indica necesidad de cuidado propio y equilibrio interno.

Si aparece fresca y abundante, augura prosperidad; si está derramada o agria, advierte pérdidas, tensiones y proyectos estancados.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.