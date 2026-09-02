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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 0610 - La Leche
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 2 de septiembre
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|4532
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¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con La Leche simboliza nutrición, pureza y apoyo emocional; indica necesidad de cuidado propio y equilibrio interno.
Si aparece fresca y abundante, augura prosperidad; si está derramada o agria, advierte pérdidas, tensiones y proyectos estancados.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.