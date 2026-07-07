El sistema educativo argentino comienza a aplicar durante 2026 un nuevo esquema para las Pruebas Aprender, una evaluación obligatoria que modifica la forma en que se medirán los conocimientos de los alumnos en todo el país.

La medida, aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE) meses atrás, busca reducir la superposición de exámenes y poner el foco en dos áreas clave: Lengua y Matemática.

La medida, aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE) meses atrás, busca reducir la superposición de exámenes. (Foto: Archivo)

Cómo será el nuevo examen obligatorio de las Pruebas Aprender

El nuevo plan establece que las Pruebas Aprender dejarán de realizarse todos los años y pasarán a un esquema bienal, alternando evaluaciones censales y muestrales.

Según Educación, el objetivo es evitar la sobrecarga de evaluaciones y dar más tiempo a las escuelas para analizar los resultados y utilizarlos en el aula.

El cronograma de las Pruebas Aprender hasta 2030

El calendario oficial quedó definido de la siguiente manera:

2026 : 3.º grado (Lectura y Matemática).

2027 : 5.º / 6.º año de secundaria (Lengua y Matemática).

2028 : evaluación muestral en primaria.

2029 : evaluación muestral en secundaria.

2030: prueba censal en 3.º y 6.º grado de primaria.

Este esquema también busca fortalecer la alfabetización inicial y mejorar el seguimiento de los estudiantes.

Por qué Educación decidió cambiar el sistema

La reforma responde a los resultados obtenidos en las evaluaciones de los últimos años. Mientras Lengua mostró avances en las Pruebas Aprender 2025, Matemática continúa siendo una de las principales preocupaciones del sistema educativo.

Por ese motivo, el Gobierno definió a esta materia como una prioridad para 2026 y mantuvo las evaluaciones obligatorias como una herramienta para orientar las políticas educativas.