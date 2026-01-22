En un mundo tan cambiante y dependiente de la tecnología, la inteligencia artificial se convierte en uno de los mejores aliados para el manejo de las crisis. Y ahora llegó Simulation LAB, un producto que logró combinar la teoría, la estrategia y un simulacro de crisis en tiempo real para entrenar equipos corporativos a un nivel real.

De qué se trata Simulation LAB, la nueva inteligencia artificial para empresas

Feedback Spread lanzó Simulation Lab, un desarrollo tecnológico que utiliza la inteligencia artificial para recrear estímulos visuales, auditivos y contextuales que evolucionan según la toma de decisiones de los participantes. Frente a una crisis empresarial, es clave que los trabajadores sepan responder de forma rápida y eficiente.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta manera, cada simulacro se convierte gracias a la IA en una experiencia dinámica, inmersiva y personalizada donde las variables cambian minuto a minuto. Está orientado a compañías y empresas que buscan fortalecer sus capacidades de gestión de crisis, mejorar la coordinación interna y afinar su respuesta comunicacional ante situaciones de alta exposición pública y riesgo reputacional.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Federico Spitznagel, Managing Director de Feedback Spread, explicó que Simulation LAB surge para “ayudar a las organizaciones a prepararse mejor frente a escenarios de alta complejidad. Gracias al uso de inteligencia artificial, logramos construir un entorno que replica la presión, la incertidumbre y la velocidad con la que se desarrollan las crisis en el mundo actual”.

Cómo trabaja Simulation LAB

El programa propone una instancia integral que abarca desde el diagnóstico y diseño de escenarios basados en el contexto reputacional de cada marca hasta la simulación en tiempo real de crisis con múltiples variables. Aplica para medios de comunicación, redes sociales, audiencias, stakeholders estratégicos, entre otros. Se utilizan recursos audiovisuales creados por IA que son capaces de recrear la tensión y el dinamismo de los problemas reales.

La experiencia de Simulation LAB termina con una etapa de evaluación y feedback personalizado a cargo de especialistas en manejo de crisis.