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La industria aeronáutica acaba de dar un paso histórico hacia los vuelos ultralargos. Airbus completó con éxito las pruebas de su nuevo A350-1000ULR (Ultra Long Range), una versión especialmente desarrollada para operar algunas de las rutas comerciales más extensas del planeta sin necesidad de realizar escalas.

Gracias a una combinación de mayor capacidad de combustible, mejoras aerodinámicas y motores de última generación, el nuevo avión promete revolucionar el transporte aéreo al permitir conexiones directas entre ciudades separadas por más de 18.000 kilómetros.

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Comienzan las pruebas del avión comercial más potente del mundo

El nuevo Airbus A350-1000ULR fue diseñado para cubrir trayectos que hasta hace pocos años eran considerados imposibles para la aviación comercial. Entre sus principales características destacan:

  • Alcance superior a los 18.000 kilómetros
  • Capacidad para vuelos de más de 20 horas
  • Menor consumo de combustible respecto a generaciones anteriores
  • Reducción de emisiones contaminantes
  • Mayor confort para pasajeros en trayectos ultralargos
El Airbus A350-1000ULR representa uno de los mayores avances recientes en la aviación comercial. Fuente: Airbus.
El Airbus A350-1000ULR representa uno de los mayores avances recientes en la aviación comercial. Fuente: Airbus.airbus

Podrá volar a cualquier parte del mundo sin escalas por primera vez

La gran ventaja del A350-1000ULR es su capacidad para unir grandes centros urbanos sin necesidad de escalas intermedias. Esto permitirá operar rutas como:

  • Nueva York – Singapur
  • Londres – Sídney
  • París – Auckland
  • Los Ángeles – Dubái
  • Toronto – Bangkok

Cambiará la aviación para siempre

Los especialistas consideran que el crecimiento de las rutas sin escalas transformará la conectividad global. Las ventajas incluyen:

  • Menores tiempos de viaje
  • Eliminación de conexiones intermedias
  • Mayor comodidad para los pasajeros
  • Menor riesgo de pérdidas de equipaje
  • Reducción de tiempos en aeropuertos