En esta noticia Nuevo paro docente: alumnos quedan sin clases por dos días

La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires (AMPBA), el sindicato que se presenta como alternativa al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), convocó un nuevo paro docente que dejará sin clases por dos días a diversas escuelas. Los alumnos tendrán dos días extras de descanso por el cese de tareas en rechazo de la oferta salarial .

Nuevo paro docente: alumnos quedan sin clases por dos días

El sindicato resolvió el pasado 1 de julio llevar adelante un cese de tareas el martes 14 y miércoles 15 tras arrancar otro mes sin una recomposición salarial.

La medida también contempla una olla popular docente y la movilización de delegaciones de toda la provincia hacia la próxima reunión paritaria.

El anuncio fue comunicado luego de que los gremios rechazaran la propuesta de 2,5% para los salarios del séptimo mes del año al considerarla insuficiente para recuperar el poder adquisitivo.

Entre los principales planteos figura la incorporación del Decreto 545/15 al salario básico, el pago de la Bonificación por Tarea Universal (BTU) para jubilados, la restitución del 3% por antigüedad, la compensación jubilatoria sobre todos los conceptos con aportes, la revisión del régimen de horas extras por su impacto previsional, entre otros.

Por el momento, los trabajadores estatales bonaerenses acumulan en 2026 un incremento salarial de 9,3% que fue repartido en 3 etapas.