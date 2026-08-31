La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la obligación de emitir comprobantes electrónicos o utilizar controladores fiscales a nuevos grupos de contribuyentes.

La medida quedó establecida a través de la Resolución General 5893/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

A través de esta, el organismo dispuso que responsables inscriptos, exentos y no alcanzados por el IVA, junto a los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), deberán respaldar sus operaciones mediante comprobantes electrónicos o Controlador Fiscal.

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Cambia la factura electrónica: desde cuándo

Desde el 1° de noviembre de 2026, la obligación alcanzará a determinados pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente .

La disposición también comprende a los contribuyentes incorporados al Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social .

En una segunda etapa, desde el 1° de marzo de 2027, deberán emitir comprobantes electrónicos los sujetos que no estén alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los contribuyentes comprendidos podrán utilizar los sistemas habilitados por ARCA para generar facturas y demás documentos respaldatorios de sus operaciones.

Los comprobantes impresos quedarán reservados como mecanismo de contingencia para los casos en los que no sea posible utilizar los medios electrónicos autorizados.

Así, esta medida amplía la digitalización de las operaciones y la trazabilidad fiscal de sectores que hasta ahora contaban con excepciones al régimen general.

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Qué cambia para los monotributistas

La resolución incluye también a los pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado, los monotributistas.

Para aquellos que no tengan aún habilitado un punto de venta para emitir comprobantes electrónicos, ARCA habilitará uno nuevo destinado al servicio “Comprobantes en línea”, asociado a la opción “Factura en línea - Monotributo” y al domicilio fiscal declarado.

Si el contribuyente necesitara habilitar otros puntos de venta o modificar datos, deberá hacerlo mediante el servicio de Administración de Puntos de Venta y Domicilios.