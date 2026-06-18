La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó cambios en su sistema de atención presencial y ahora ofrece más flexibilidad para quienes necesitan realizar trámites en una oficina. La medida busca facilitar el acceso a los servicios del organismo y reducir las demoras que suelen registrarse en algunas dependencias.

A partir de esta actualización, los usuarios pueden solicitar turnos en cualquier oficina del país, sin que el domicilio registrado funcione como una limitación para elegir el lugar de atención.

Cómo pedir un turno en ANSES desde el celular o la computadora

La gestión se realiza de forma completamente online a través de los canales oficiales del organismo.

Para obtener un turno es necesario:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES. Seleccionar el trámite que se desea realizar. Elegir la oficina disponible que resulte más conveniente. Seleccionar la fecha y el horario habilitados. Confirmar la solicitud.

Una vez completado el procedimiento, el sistema genera un comprobante con toda la información del turno asignado, que puede descargarse o guardarse para presentarlo el día de la atención.

Desde ANSES remarcan que el trámite es totalmente gratuito y no requiere intermediarios.

Qué datos conviene revisar antes de solicitar un turno

Antes de iniciar la gestión, el organismo recomienda verificar que los datos personales se encuentren actualizados y correctamente registrados.

El organismo habilitó una modalidad que permite elegir oficinas de atención en cualquier punto del país y agilizar los trámites presenciales.

Además, para acceder a los servicios digitales es necesario contar con:

Número de CUIL.

Clave de la Seguridad Social.

Quienes aún no tengan clave pueden crearla directamente desde los canales oficiales siguiendo el procedimiento indicado por ANSES.

Los trámites que pueden hacerse sin ir a una oficina

El organismo recuerda que muchas gestiones ya se encuentran disponibles de forma digital y no requieren atención presencial.

Entre ellas figuran:

Consulta de recibos de haberes.

Asignación por prenatal.

Asignación por maternidad.

Asignación por nacimiento.

Asignación por adopción.

Prestación por desempleo.

Cambio de obra social.

Cambio de medio de cobro.

Solicitud de pensiones no contributivas por invalidez.

Presentación del certificado escolar.

Por ese motivo, ANSES aconseja verificar previamente si el trámite puede resolverse por internet antes de solicitar un turno.

Cómo consultar, modificar o cancelar un turno

Las personas que ya tienen una cita programada pueden revisar los datos ingresando con el número de solicitud generado al momento de la reserva.

En caso de necesitar una nueva fecha, primero debe cancelarse el turno vigente y luego generar una nueva solicitud.

Para hacerlo es necesario:

Ingresar al apartado “Consultar turno / Cancelar turno”.

Completar el número de CUIL.

Informar el número de solicitud.

Confirmar la cancelación.

Una vez liberado el turno anterior, el usuario puede volver a ingresar al sistema, seleccionar una nueva oficina, elegir otra fecha y obtener un nuevo comprobante.

Una medida que busca agilizar la atención

Con esta modificación, ANSES intenta brindar más alternativas a quienes necesitan realizar trámites presenciales y evitar que los usuarios deban limitarse únicamente a las oficinas cercanas a su domicilio.

La posibilidad de elegir dependencias en cualquier punto del país amplía las opciones disponibles y permite encontrar turnos con mayor rapidez, especialmente en períodos de alta demanda.