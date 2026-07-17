Algunos aspirantes ya no deberán presentar el tradicional examen de ingreso para acceder a determinados programas.

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La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) abrió oficialmente la convocatoria de admisiones para el periodo académico 2027-1 con una modificación histórica en su sistema de ingreso. A partir de esta convocatoria, los aspirantes que participen a través de los programas especiales PEAMA y PAET ya no tendrán que presentar el examen de admisión de la institución para acceder a las sedes de presencia nacional. En su lugar, la selección se realizará con base en los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11.

La medida busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes que viven en zonas apartadas del país y que, hasta ahora, debían asumir largos desplazamientos para presentar la prueba de admisión de la Universidad Nacional.

¿Quiénes ya no deberán presentar el examen de ingreso de la Universidad Nacional?

El cambio aplica exclusivamente para los aspirantes que se postulen mediante el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET).

Estos estudiantes podrán acceder a las sedes de Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco sin presentar el tradicional examen de admisión de la Universidad Nacional.

En estos casos, la institución utilizará como criterio de evaluación el puntaje obtenido en las pruebas Saber 11, eliminando así uno de los principales requisitos que existían para ingresar a estos programas especiales.

Entre las carreras que podrán ser cursadas bajo este mecanismo se encuentran:

Administración de Empresas.

Ciencias Políticas.

Estadística.

Matemáticas.

Diversos programas de Ingeniería.

Otras carreras incluidas dentro de la oferta académica de PEAMA y PAET.

¿Por qué la Universidad Nacional eliminó el examen para algunos aspirantes?

La decisión responde a una realidad que enfrentaban miles de estudiantes de regiones alejadas del país.

Según explicó la Universidad Nacional, una parte importante de los aspirantes reside en municipios donde desplazarse hasta las ciudades habilitadas para presentar el examen representaba altos costos económicos, dificultades de transporte y barreras de acceso que terminaban afectando su participación en el proceso de admisión.

Con el nuevo esquema, la institución pretende garantizar una participación más equitativa y ampliar las oportunidades para jóvenes provenientes de territorios con mayores dificultades de conectividad y movilidad.

¿Qué requisito deberán cumplir los aspirantes para ingresar con Saber 11?

Aunque desaparece el examen propio de la Universidad Nacional para estos programas, los interesados sí deberán cumplir ciertas condiciones.

Podrán participar quienes:

Hayan presentado las pruebas Saber 11 desde el año 2020 en adelante.

O estén inscritos para presentar el examen durante 2026 y registren correctamente su número SNP al momento de realizar la inscripción.

Además, el proceso cambia otro aspecto importante: ahora el aspirante deberá seleccionar el programa académico desde el momento en que realiza la inscripción, mientras que anteriormente esa decisión se tomaba después de conocerse los resultados.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones para estudiar en la Universidad Nacional en 2027?

La convocatoria para ingresar durante el primer semestre de 2027 permanecerá abierta hasta el 19 de agosto de 2026.

El cronograma oficial contempla las siguientes fechas:

Inscripciones: del 6 de julio al 19 de agosto de 2026.

Consulta de citación para quienes sí presentan examen: 31 de agosto.

Aplicación de la prueba de admisión (cuando corresponda): 20 de septiembre.

Inscripción del programa curricular: del 1 al 6 de octubre.

Publicación de resultados de admisión: 9 de octubre.

El valor del PIN de inscripción para esta convocatoria es de 175.000 pesos.

¿Qué carreras de Administración, Ciencias Políticas e Ingeniería hacen parte de estos programas?

La modificación beneficia a quienes aspiran a ingresar mediante PEAMA y PAET a una amplia oferta académica de la Universidad Nacional.

Entre las carreras disponibles figuran programas como Administración de Empresas, Ciencia Política, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Física, Ingeniería Biológica, Ingeniería Mecatrónica, entre muchas otras distribuidas en las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

La disponibilidad específica dependerá del programa especial de admisión y de la sede a la que se postule cada aspirante.